Benjamin HÃ¼fner bleibt Hernes Nummer vier!

Herne. (PM HEV) Benjamin Hüfner geht im September 2023 in seine dritte Spielzeit für den Herner Eissportverein.

Der Verteidiger wechselte zur Saison 2020/21 vom damaligen DEL2-Meister Bietigheim Steelers an den Gysenberg und spielt weiterhin mit der Nummer vier.

2021/22 hatte „Hüfi“ immer wieder mit kleineren Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen. In der abgelaufenen Saison war er einer der Dauerbrenner der Miners und stand in insgesamt 57 Spielen auf dem Eis. „Hüfi kennt das Umfeld und die Möglichkeiten in Herne genau. Er ist mit seiner Erfahrung ein ganz wichtiger Baustein für unsere Defensive, für das Team und für die Kabine“, freute sich Tobias Stolikowski auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Defensivspieler. „E wird die jungen Spieler im Team bei unserem Umbruch unterstützen und führen, so dass wir die gesteckten Ziele erreichen“, ist sich der HEV-Coach sicher.

Ausgebildet wurde der gebürtige Berliner im Nachwuchs der Eisbären Juniors und spielte auch für die U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey Bundes. Nach Stationen in Dresden, Crimmitschau, Weisswasser und Riessersee wurde der 32-jährige in Bietigheim heimisch. Bei den Steelers verabschiedete er sich mit der DEL2-Meisterschaft in Richtung Ruhrgebiet. „Wir fühlen uns in Herne sehr wohl und sind auch hier heimisch geworden. Ich freue mich auf die dritte Spielzeit. Es ist für ein kleiner Restart, aber wir werden richtig Gas geben“, so die Nummer vier der Miners. „Dabei bauen wir natürlich auf die Unterstützung unserer Fans und hoffen auf weiterhin lautstarken Support am Gysenberg“, sagt Benjamin Hüfner abschließend.

