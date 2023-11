Benjamin Baumgartner bleibt in Bern

Artikel anhören Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit Stürmer Benjamin Baumgartner um zwei Jahre bis Frühling 2026 verlängert. Der 23-jährige...

Artikel anhören Artikel anhören

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit Stürmer Benjamin Baumgartner um zwei Jahre bis Frühling 2026 verlängert.

Der 23-jährige Österreicher kommt in dieser Saison auf 25 Spiele, 6 Tore und 6 Assists.

«Benjamin Baumgartner hat in seiner Entwicklung zuletzt grosse Schritte gemacht», sagt SCB-Sportchef Andrew Ebbett. «Er ist ein wichtiger Spieler in unserer Planung und wir sind froh, können wir weitere zwei Saisons auf seine Dienste zählen.»

Baumgartner spielt seit der Saison 2013/14 in der Schweiz, weshalb er eine Schweizer Lizenz besitzt und das Ausländerkontingent nicht belastet. 2020 wurde er im NHL-Draft von den New Jersey Devils in der sechsten Runde gezogen.

3429 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team