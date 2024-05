Benedikt Schopper spielt auch in der kommenden Saison fÃ¼r den DSC!

Deggendorf. (PM DSC) Aller guten Dinge sind drei – das kann man bei der Personalie Benedikt Schopper wörtlich nehmen, denn der Defensiv-Verteidiger verlängert seinen...

Deggendorf. (PM DSC) Aller guten Dinge sind drei – das kann man bei der Personalie Benedikt Schopper wörtlich nehmen, denn der Defensiv-Verteidiger verlängert seinen Vertrag beim niederbayerischen Oberligisten um eine weitere Saison und geht somit in sein drittes Jahr in der Deggendorf.

Die gesamte Organisation zeigt sich froh, einen Routinier wie Schopper ein weiteres Jahr in der Festung an der Trat auf dem Eis zu sehen.

Dass Schopper nicht nur auf dem Eis für die Oberliga-Mannschaft zu einer wichtigen Stütze des DSC gehört, ist spätestens seit seiner Tätigkeit als U11-Coach im Deggendorfer Nachwuchs kein Geheimnis mehr. Diese wird er auch in der kommenden Saison wieder trainieren. Von der Erfahrung aus über 700 DEL-Spielen, dem Gewinn der Deutschen Eishockey-Liga im Jahr 2014, Teilnahmen an Eishockey-Weltmeisterschaften sowie am prestigeträchtigen Spengler-Cup sollen auch künftig die Nachwuchs-Cracks profitieren.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25

Tor: Timo Pielmeier, Raphael Fössinger

Abwehr: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder, Alex Grossrubatscher, Tomas Gulda, Benedikt Schopper

Angriff: Thomas Pielmeier, Leon Draser, Marco Baßler, Petr Stloukal, David Stach, Niklas Pill, Andreé Hult, Curtis Leinweber, Jaroslav Hafenrichter, Antonin Dusek, Julian Elsberger, Johannes Schmid