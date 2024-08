Benedikt Oschgan wechselt zu schwedischem Top-Klub

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings freuen sich sehr über den Wechsel ihres Eigenbau-Goalies Benedikt Oschgan. Der gebürtige Linzer übersiedelt zur kommenden...

Der gebürtige Linzer übersiedelt zur kommenden Spielzeit zum schwedischen Erstligisten Växjö Lakers. Mit Martin Reder wird ein ebenfalls gebürtiger Oberösterreicher die neue Nummer drei in Linz.

Die Steinbach Black Wings sind mittendrin in der intensiven Vorbereitung auf die neue Saison in der win2day ICE Hockey League. Für diese war ursprünglich auch der 19-jährige Eigenbau-Torhüter Benedikt Oschgan vorgesehen. Der waschechte Linzer bekommt nun aber die Chance auf die ganz große europäische Eishockey-Bühne. Der U20-Nationalteam-Goalie wurde von seinem Mentor Jürgen Penker an den schwedischen Topklub Växjö Lakers vermittelt. Als einer von nur vier nicht einheimischen Nachwuchstalenten im Team wird sich Oschgan zur neuen Meisterschaft über die U20 für mehr empfehlen dürfen. Växjö zählt in der ersten schwedischen Liga zu den Top-4 Teams und erreichte in der vergangenen Saison das Semifinale. Ein Jahr davor holten die Lakers den Titel. Die SHL gehört zu den stärksten Eishockeyligen Europas und bietet dadurch die besten Möglichkeiten, um die Entwicklung von Benedikt Oschgan, der sämtliche Nachwuchsmannschaften in der Stahlstadt durchlief, fortzusetzen.

Martin Reder dritter Goalie in Linz

Durch den erfreulichen Abgang von Benedikt Oschgan in den hohen Norden erhält ein anderer die Chance, in Linz aufzurücken. Mit Martin Reder wird ebenfalls ein gebürtiger Oberösterreicher die neue Nummer drei hinter Rasmus Tirronen und Thomas Höneckl. Der 19-Jährige bekam in der vergangenen Saison in der Alps Hockey League erste Einsätze und galt zeitgleich bei der Eishockeyakademie Oberösterreich zu den großen Stützen. Am Weg zum österreichischen U20-Titelgewinn absolvierte Reder 19 Spiele im Grunddurchgang und lieferte dabei eine hervorragende Fangquote von 94 Prozent. Zudem bestritt der Youngster ebenfalls zwei Spiele für die U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Division 1A.

Jürgen Penker: „Für Benedikt Oschgan ist das ein Lotto 6er. Zu diesem Zeitpunkt eine solche Chance zu bekommen, ist unglaublich. Bei seinem Tryout waren die Verantwortlichen sehr zufrieden. Ich glaube, es wird ihm sehr guttun, neuen Input zu bekommen. Er hat neun Jahre lang mit mir gearbeitet und ist in seiner Entwicklung sehr gut. Dieser Step ist der absolut Richtige für ihn und wir sind sehr froh, dass es klappt. So wie er hat auch Martin Reder das Potenzial, in der Kampfmannschaft reinschnuppern zu können. Er wird nun bei uns nachrücken und kann sich voll und ganz auf Eishockey konzentrieren. Er ist auch für die U20 noch spielberechtigt und kann so wertvolle Erfahrung sammeln.“