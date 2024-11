Ben Stadler ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats Oktober

Kassel. (PM Huskies) Nach Elias Pul, der im September als Stürmer die Auszeichnung zum U21-Förderspieler des Monats erhielt, setzte sich im Oktober mit Ben...

Kassel. (PM Huskies) Nach Elias Pul, der im September als Stürmer die Auszeichnung zum U21-Förderspieler des Monats erhielt, setzte sich im Oktober mit Ben Stadler ein Verteidiger durch.

Der 18-jährige Stadler, der für die EC Kassel Huskies spielt, überzeugte mit einer durchschnittlichen Eiszeit von 12:06 Minuten, einer positiven Plus-Minus-Bilanz von +2 und jeder Menge Leidenschaft.

Der gebürtige Straubinger begann seine Karriere in seiner Heimat, wo er bis zur U17 auflief. Im Jahr 2022 folgte der Wechsel zu den Kölner Junghaien, bevor er in der vergangenen Saison für die U20 des EV Landshut in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) spielte und mit dem Team Deutscher Meister wurde. Die aktuelle Spielzeit markierte sein Debüt im Profi-Eishockey, welches ihm eindrucksvoll gelungen ist.

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler: „Für Ben ist es sein erstes Jahr im Profi-Bereich, und er hat einen wirklich guten Einstand hingelegt. Er fällt im Spielgeschehen positiv mit seiner Ruhe und Spielverständnis auf und das Vertrauen, das ihm der Trainerstab in einem stark besetzten Team wie den Kassel Huskies entgegenbringt, zeigt, dass er auf einem sehr guten Weg ist.“

Todd Woodcroft, Trainer EC Kassel Huskies: „Ben kam als hoch angesehener, junger Spieler zu uns. Sein Spiel ähnelt seiner Persönlichkeit: ruhig und zuverlässig. Wenn man Ben kennenlernt, schließt man ihn sofort ins Herz und vertraut ihm – und sein Spiel entwickelt sich stetig weiter in diese Richtung. Er ist zwar erst 18 Jahre alt und noch dabei, körperlich mit den Männern mitzuhalten, gegen die und mit denen er spielt. Doch er hat den Verstand eines viel älteren und erfahreneren Spielers. Er spielt mit Ruhe und trifft einfache, aber kluge Entscheidungen – genau das macht ihn so wertvoll. Ich bin überzeugt, dass er eine lange Karriere vor sich hat. Ben ist der Typ Spieler und Mensch, den sich jeder Trainer wünscht: verlässlich und beständig.“

