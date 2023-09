Ben Smith: â€žDas war heute eine starke Mannschaftsleistungâ€œ – HÃ¶chster Sieg in der CHL: Red Bulls schlagen die Haie deutlich

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat in der Champions League den höchsten Sieg der Clubhistorie eingefahren. Am Sonntagnachmittag...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat in der Champions League den höchsten Sieg der Clubhistorie eingefahren.

Am Sonntagnachmittag gewann das Team von Trainer Toni Söderholm gegen den HC Innsbruck mit 9:2 (3:1|3:1|3:0). Jonathon Blum ist nach drei Punkten in diesem Spiel neuer Top-Scorer der CHL.

3.048 Zuschauer sahen einen Dreierpack von Ben Smith. Die weiteren Tore erzielten Konrad Abeltshauser, Trevor Parkes (2), Austin Ortega (2) und Andrew MacWilliam. In der CHL folgt nun eine Pause, dafür startet am kommenden Donnerstag (19:30 Uhr) die neue DEL-Saison mit dem Heimspiel gegen Düsseldorf.

Spielverlauf

Die Red Bulls begannen das Spiel druckvoll und so gelang ihnen auch der erste Treffer. Bei angezeigter Strafzeit und sechs Mann auf dem Eis erzielte Abeltshauser die 1:0-Führung (5. Spielminute). Entsprechend der neuen CHL-Regeln wurde die angezeigte Strafe nicht aufgehoben, sodass der EHC Red Bull München nach dem Treffer in Überzahl weiterspielen konnte. Doch den Innsbruckern gelang trotz Unterzahl der Ausgleich durch Lukas Bär (6.). Der Treffer bedeutete nach den neuen Regeln gleichzeitig auch das Ende der Münchner Überzahl. In der neunten Minute folgte das nächste Powerplay für die Red Bulls: Smith erzielte dabei die erneute Führung, nachdem der Puck von der Bande zurück vor das Tor sprang. Kurz vor der Pause verwertete Parkes das Zuspiel von Blum zum 3:1-Pausenstand.

Das zweite Drittel begann gleich mit einem Doppelschlag für München: Nico Krämmer passte Ortega perfekt in den Lauf, der im Alleingang den Puck durch die Beine von Innsbrucks Goalie Evan Buitenhuis ins Tor schoss (24.). 74 Sekunden später erzielte MacWilliam seinen ersten CHL-Treffer und stellte damit auf 5:1 (25.). Im weiteren Verlauf wurde es zwischen den beiden Teams hitziger. Den Gästen gelang zur Mitte des Drittels ihr zweiter Treffer durch Corey Mackin (29.). Doch die Red Bulls hatten im anschließenden Powerplay durch Smith, der sein zweites Tor erzielte, die direkte Antwort zum 6:2 (30.).

Die Mannschaft von Toni Söderholm startete in Überzahl in das dritte Drittel. Das nutzte Smith in der 44. Minute für seinen dritten Treffer in diesem Spiel. Im weiteren Verlauf des Schlussabschnitts gab es weitere Chancen auf beiden Seiten. Ab der 53. Minute agierte München wieder im Powerplay. Ortega verwertete dabei einen Pass von Smith zum achten Münchner Tor (53.). Fünf Minuten vor Spielende kamen die Gäste ihrerseits zu einer 4-gegen-3-Überzahl und prüften zum Schluss nochmal Allavena. Doch den Schlusspunkt setzte schließlich Parkes mit seinem zweiten Tor (57.) zum 9:2-Erfolg, gleichzeitig der höchste CHL-Sieg in der Geschichte des EHC Red Bull München.

Ben Smith: „Die Jungs haben super gespielt. Das war heute eine starke Mannschaftsleistung. Damit können wir jetzt in die DEL-Saison starten.“

Tore:

1:0 | 4:37 | Konrad Abeltshauser

1:1 | 5:55 | Lukas Bär

2:1 | 8:27 | Ben Smith

3:1 | 16:29 | Trevor Parkes

4:1 | 23:17 | Austin Ortega

5:1 | 24:31 | Andrew MacWilliam

5:2 | 28:57 | Corey Mackin

6:2 | 29:52 | Ben Smith

7:2 | 43:06 | Ben Smith

8:2 | 52:49 | Austin Ortega

9:2 | 56:08 | Trevor Parkes

Zuschauer: 3.048

Eine Nummer zu groß!

Innsbruck. (PM Haie) Für den HC TIWAG Innsbruck gab es in der vierten Runde der Champions Hockey League nichts zu holen. Red Bull München erwies sich beim 9:2 als eine Nummer zu groß.

Die Münchner wurden der klaren Favoritenrolle gerecht, lieferten ein fulminantes Heimspiel ab, und zeigten den Haien ganz klar die Grenzen auf. Spielerisch stark, im Powerplay eiskalt, und defensiv trocken und kompromisslos, die Bullen zeigten über die gesamte Spielzeit, dass sie eine Spitzenmannschaft sind, und auch heuer wieder in der DEL um den Meistertitel mitspielen werden. Die Haie traten couragiert und beherzt auf, steckten zu keiner Zeit auf, hatten am Ende aber klar das Nachsehen.

Die Tiroler fanden eigentlich ganz gut in die Partie, konnten den von München angekündigten Angriffsdruck in den ersten Minuten erfolgreich abwehren. In der fünften Minute schlug es dann aber doch hinter Evan Buitenhuis ein. Konrad Abeltshauser erzielte verdeckt das 1:0, eine Strafe gegen Innsbruck wurde zu diesem Zeitpunkt von den Refs angezeigt. Im darauffolgenden Powerplay für München jubelten aber die Haie. Lukas Bär erzielte shorthanded das 1:1, und beendete damit auch die Überzahl der Münchner. Wenig später wieder Powerplay für die Hausherren, und diesmal nutzten die Bullen die numerische Überlegenheit. Ben Smith stellte auf 2:1. Nach einem Treffer von Trevor Parkes ging es mit 3:1 in die Kabinen. Die Führung für die Münchner verdient.

Im Mitteldrittel sorgten die Bullen dann rasch für noch klarere Verhältnisse. Ortega (nach Konter) und MacWilliam (nach schöner Offensivaktion der Bullen) stellten binnen 74 Sekunden auf 5:1. Die Haie verkürzten zwischenzeitlich durch Corey Mackin, mussten wenig später aber wieder in Unterzahl durch Ben Smith das sechste Gegentor hinnehmen. Die Münchner schalteten zu keiner Zeit einen Gang zurück, spielten immer weiter nach vorne, und stellten die Haie-Defensive rund um einen tapferen Evan Buitenhuis ein ums andere Mal vor Herausforderungen.

Im Schlussdrittel vollendete Ben Smith schließlich seinen Hattrick (wieder im Powerplay), ein Treffer von Parkes und ein weiteres Powerplaytor durch Ortega stellten den 9:2-Sieg der Münchner sicher.

EHC Red Bull München – HC TIWAG Innsbruck–Die Haie 9:2 (3:1,3:1,3:0)

Tore: Abeltshauser (5.), Smith (9./PP1, 30./PP1, 44./PP1), Parks (17., 57.), Ortega (24., 53./PP1), MacWilliam (25.) bzw. Bär (6./SH1), Mackin (29.)

