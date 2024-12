Ben Smith: „Beide Mannschaften haben aufregendes Eishockey gezeigt” – Red Bull München holt einen Punkt beim Tabellenführer ERC Ingolstadt

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat sich am 30. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 einen Punkt gesichert.

Beim Tabellenführer ERC Ingolstadt unterlag das Team von Trainer Max Kaltenhauser knapp mit 2:3 (0:1|1:0|1:1|0:0|0:1) nach Penaltyschießen. Will Butcher und Maximilian Kastner erzielten die Tore für den viermaligen deutschen Meister. Das Derby am 2. Weihnachtsfeiertag verfolgten 4.815 Zuschauer.

Spielverlauf

Ingolstadt brachte von Beginn an viel Druck auf das Tor von Mathias Niederberger. Die logische Konsequenz war der Führungstreffer von Charles Bertrand, der unhaltbar zum 1:0 abfälschte. Die Red Bulls investierten daraufhin mehr in die Offensive, Devin Williams entschärfte aber die ersten gefährlichen Schüsse auf sein Tor. Nach elf Minuten durften sich die Special Teams beweisen: Zunächst schickte München seine Powerplay-Formationen aufs Eis, doch weder in dieser Situation noch kurz darauf während einer doppelten Überzahl des ERC Ingolstadt fiel ein weiterer Treffer. Weil Niederberger in der Schlussminute des Drittels zweimal glänzte, ging der Tabellenführer mit einer knappen Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel hielt der Druck der Hausherren an, ehe die Red Bulls mehr Zug zum Tor entwickelten. Bei Fünf-gegen-fünf agierte das Team von Kaltenhauser phasenweise zu verspielt, doch während eines knapp vierminütigen Powerplays (ab 31.) lag der Ausgleich in der Luft. Auf ihren ersten Treffer mussten die Münchner bis kurz vor Ende des Drittels warten. Sieben Sekunden vor der Sirene erzielte Butcher mit einem verdeckten Schuss das 1:1. Für den NHL-erfahrenen Verteidiger war es sein erstes DEL-Tor.

Ingolstadt setzte auch im Schlussabschnitt die ersten Akzente – und übernahm nach dem Treffer von Philipp Krauß erneut die Führung (42.). Die Red Bulls spielten geduldig weiter. Das zahlte sich in der 50. Minute aus, als Kastner nach sehenswerter Vorarbeit von Andreas Eder zum 2:2 traf. Die Intensität erinnerte nun an Playoff-Eishockey. München war in der intensiven Schlussphase den drei Punkten näher, am Spielstand änderte sich in der regulären Spielzeit aber nichts mehr.

In einer höhepunktreichen Verlängerung fiel trotz Topchancen auf beiden Seiten keine Entscheidung. Das Penaltyschießen stand der Overtime in Nichts nach. Hier sicherte Daniel Schmölz den Zusatzpunkt für den ERC Ingolstadt.

Ben Smith: „Es war ein sehr gutes und enges Spiel zwischen zwei starken Teams. Beide Mannschaften hatten nicht viele Torchancen, haben trotzdem ein aufregendes Eishockey gezeigt.“

Tore:

1:0 | 05:52 | Charles Bertrand

1:1 | 39:53 | Will Butcher

2:1 | 41:34 | Philipp Krauß

2:2 | 49:48 | Maximilian Kastner

3:2 | 65:00 | Daniel Schmölz

Zuschauer: 4.815

