Ben Cooper und Paul Stapelfeldt verlassen die Red Bulls

Salzburg. (PM EC RBS) Associate Coach Ben Cooper verlässt den EC Red Bull Salzburg und will sich beruflich neu orientieren.

Der 48-jährige Kanadier hat sein Know-How vier Jahre lang in die Mannschaft eingebracht und somit großen Anteil an den letzten vier Titeln in der win2day ICE Hockey League. Auch Verteidiger Paul Stapelfeldt hat sich entschlossen, mit einem Wechsel den nächsten Schritt in seiner Profi-Karriere zu machen.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei Ben Cooper und Paul Stapelfeldt für ihr Engagement und den Einsatz mit der Salzburger Profi-Mannschaft und wünscht ihnen privat wie beruflich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Ben Cooper verlässt das Salzburger Erfolgstrainerteam

Ben Cooper kam 2021 mit einem großen Erfahrungsschatz aus seiner Zeit als Video Coach des kanadischen Nationalteams (Olympia-Gold 2010), Assistant Coach des NHL-Teams Florida Panthers sowie Head Coach des dänischen Erstliga-Clubs Herning Blue Fox nach Salzburg. Bei den Red Bulls hauptsächlich für die Videoanalysen der gegnerischen Teams sowie das Coaching der Special Teams auf der Trainerbank verantwortlich, bereitete er in den ersten zwei Salzburger Saisonen (2021/22, 2022/23) als Assistant Coach an der Seite von Head Coach Matt McIlvane den Weg zu zwei Titeln in der win2day ICE Hockey League.

In den letzten zwei Saisonen (2023/24, 2024/25) setzte er seine erfolgreiche Arbeit als Associate Coach an der Seite von Head Coach Oliver David fort und konnte mit den Red Bulls zwei weitere Titel in der heimischen Meisterschaft feiern. In der Saison 2022/23 waren seine Erfahrung und seine detailgenaue Arbeit auch beim Spengler Cup gefragt, wo er das Team Kanada erneut als Assistant Coach betreute.

Paul Stapelfeldt sucht eine neue Herausforderung

Paul Stapelfeldt begann mit sechs Jahren im Nachwuchs des EC Red Bull Salzburg und schaffte von dort den Sprung in die Red Bull Eishockey Akademie, wo er alle Altersklassen durchlief. Zu seinen Nachwuchserfolgen gehören der Titel in der U18 Erste Bank Juniors League sowie zweimal der österreichische Meister der Alps Hockey League.

Im Salzburger Profiteam entwickelte sich der Salzburger Eigenbauspieler in den letzten Jahren zunehmend zu einem körperlich robusten Verteidiger mit starken Defensivqualitäten, die ihn in der letzten Saison auch zu einem Engagement im österreichischen Nationalteam inklusive WM-Teilnahme in Tschechien verhalfen. Mit den Red Bulls wurde er in den letzten vier Jahren viermal Champion der win2day ICE Hockey League und kam dabei auf 224 Einsätze (4 Tore, 14 Assists). In der CHL lief er 31 Mal für die Red Bulls auf.

