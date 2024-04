Ben Busch und Corvin Rosenthal bleiben bei den Eisadlern!

Dortmund. (PM Eisadler) Nach der Verlängerung mit Trainer Ralf Hoja und dem Neuzugang Marko Brlic geht die Kaderplanung bei den Eisadlern Dortmund für die...

Dortmund. (PM Eisadler) Nach der Verlängerung mit Trainer Ralf Hoja und dem Neuzugang Marko Brlic geht die Kaderplanung bei den Eisadlern Dortmund für die Saison 2024/25 weiter.

Die Stürmer Ben Busch und Corvin Rosenthal werden weiterhin im Eisadler Trikot spielen. Der 24-Jährige Ben Busch geht dabei in seine 5. Saison an der Strobelallee und kann mittlerweile auf 73 Dortmunder Spiele mit 85 Scorerpunkten zurückblicken. Der 21-Jährige Corvin Rosenthal wechselte im letzten Sommer an die Strobelallee und kam bei 32 Einsätzen auf 40 Scorerpunkte.

Matthias Potthoff erklärt zu den Vertragsverlängerungen: „Corvin ist diese Saison einen guten Schritt nach vorne gegangen. Mit seinem Tempo und seiner Stärke im Abschluss ist er für jeden Gegner schwierig auszurechnen. Er ist in einem noch jungen Alter und wird sich noch weiterentwickeln. Er kann bereits in der kommenden Saison zu einem absoluten Führungsspieler werden.“

Des Weiteren führt der Sportliche Leiter der Eisadler Dortmund aus: „Ben hat sich nicht nur neben den Imports enorm gesteigert und war unser punktbester deutscher Spieler der abgelaufenen Saison. Sein Speed auf dem Eis ist beeindruckend. Die Verlängerung mit ihm macht uns glücklich, er ist ein Schlüsselspieler für unseren Kader und wir behalten damit einen der stärksten Spieler der zurückliegenden Regionalliga.“

Stürmer Ben Busch ergänzt: „Wir haben letztes Jahr unterm Strich eine gute Saison gespielt, leider nicht mit dem perfekten Ende. Ich bin guter Dinge, dass wir auch in der nächsten Saison mindestens genauso erfolgreich spielen können. Ich bin gespannt auf das Team, auf die Liga und insbesondere sehr auf die Fans.“