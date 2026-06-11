Belegt keine Importstelle: Red Bull München verpflichtet international erfahrenen Verteidiger Lukas Klok

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat Lukas Klok für die Saison 2026/27 verpflichtet.

Der 31 Jahre alte Verteidiger wechselt vom Schweizer Erstligisten EHC Kloten nach München und wird aufgrund seiner tschechischen und deutschen Staatsbürgerschaft keine Importstelle im DEL-Kader belegen.

Mit mehr als 600 Profispielen, einer Olympia- und WM-Teilnahme sowie Erfahrungen in sechs europäischen Top-Ligen verstärkt Klok die Defensive des viermaligen deutschen Meisters. Zu den größten Erfolgen des Linksschützen zählt der Gewinn der finnischen Meisterschaft mit Lukko Rauma in der Saison 2020/21. Darüber hinaus sammelte der Defensivspieler Erfahrungen in der KHL, der Schweizer National League, der schwedischen SHL und der AHL.

Auch auf internationaler Ebene kann Klok eine beeindruckende Vita vorweisen. Für die tschechische Nationalmannschaft bestritt der Verteidiger bislang 41 Länderspiele, darunter Einsätze bei der Weltmeisterschaft 2021 in Lettland sowie bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Beijing. Zudem lief er für zwei Vereine 21-mal in der Champions League auf. Zuletzt absolvierte Klok für den EHC Kloten in der Schweizer National League 44 Partien und sammelte dabei neun Scorerpunkte. Während seiner Zeit bei Rögle BK und beim SC Bern spielte er bereits gemeinsam mit Münchens Stürmern Brady Ferguson und Dominik Kahun.

Neville Rautert, Managing Director Sports EHC Red Bull München: „Lukas ist ein sehr kompletter und vielseitiger Verteidiger, der über umfangreiche internationale Erfahrung und Einsätze auf höchstem europäischem Niveau verfügt. Er zeichnet sich durch seine Laufstärke und seine Fähigkeit aus, das Spiel kontrolliert und effektiv nach vorne zu bewegen. Mit seinen Qualitäten passt er sehr gut zu unserem System.“

Lukas Klok: „Die Organisation der Red Bulls steht für hohe Ambitionen, Professionalität und den Anspruch, jedes Jahr um Titel zu spielen. Das passt zu meinen eigenen Zielen. Mit Dominik und Brady kenne ich bereits zwei Spieler aus früheren Stationen. Beide sind starke Persönlichkeiten und hervorragende Teamkollegen, deshalb freue ich mich darauf, sie wiederzusehen. Ich werde meine Erfahrung einbringen, Verantwortung übernehmen und mit dem Team um Titel kämpfen, das ist meine Motivation, darauf freue ich mich sehr.“

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2026/27

Torhüter (3): Antoine Bibeau (AL), Matthias Bittner, Mathias Niederberger

Verteidiger (6): Maximilian Daubner, Rio Kaiser, Lukas Klok, Ryan Murphy (AL), Ville Pokka (AL), Fabio Wagner

Stürmer (15): Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Elis Hede, Taro Hirose (AL), Dominik Kahun, Maximilian Kastner, Philipp Krening, Jeremy McKenna (AL), Veit Oswald, Tobias Rieder, Lucas Thaler (AL)

102 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro