Bekanntes Gesicht wechselt zu den Hammer EisbÃ¤ren zurÃ¼ck

Hamm. (PM Eisbären) Der 24-jährige Gianluca Balla kehrt nach einer Saison von den Rostock Piranhas zurück an den Maxipark. Gianluca hat das zweite Mal...

Hamm. (PM Eisbären) Der 24-jährige Gianluca Balla kehrt nach einer Saison von den Rostock Piranhas zurück an den Maxipark.

Gianluca hat das zweite Mal hintereinander mindestens 50 Punkte erzielt und ist einer der Top-Scorer in der Oberliga Nord. Unser sportlicher Leiter, Ibrahim Weissleder, freut sich über diesen Wechsel und sieht Balla als Wunschspieler, den er nun mit einem grünen Haken auf seiner Liste für die Kaderplanung, kennzeichnen kann.

„Gianluca Balla hat viele Angebot von anderen Vereinen erhalten, schenkt aber den Hammer Eisbären und den Verantwortlichen volles Vertrauen und wird in der Saison 2022/2023 mit der Rückennummer #3 für uns aufs Eis gehen.“, so Ibrahim Weissleder über die Gespräche mit Balla.

„Gianluca überzeugt mit seiner Qualität und seinem Ehrgeiz, auch hier in Hamm wieder alles zu geben. Wir haben viel vor.“, fügt Weissleder hinzu. Wir freuen uns dich wieder hier in Hamm in der betaFinanz-Eisportarena begrüßen zu dürfen, Gianluca Balla.