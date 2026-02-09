Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Bekannter Neuzugang verstÃ¤rkt die Offensive der WÃ¶lfe Freiburg

9. Februar 20261 Mins read282
Christoph Kiefersauer, hier im Trikot der Bietigheim Steelers - Â© City-Press
Freiburg. (PM EHCF / PM Scorpions) Der EHC Freiburg freut sich, die RÃ¼ckkehr von StÃ¼rmer Christoph Kiefersauer bekanntzugeben.

Ab sofort wird der gebÃ¼rtige Bad TÃ¶lzer wieder das Trikot der WÃ¶lfe tragen und die Offensive des Teams verstÃ¤rken.

In Freiburg ist der 28-jÃ¤hrige LinksschÃ¼tze bestens bekannt: Zwischen 2020 und 2023 stand Kiefersauer bereits beim EHC unter Vertrag und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem verlÃ¤sslichen Bestandteil der Mannschaft. Nach einer weiteren DEL2-Saison im Trikot der Lausitzer FÃ¼chsen, schloss sich der Angreifer in der Spielzeit 2024/25 den Bietigheim Steelers in der Oberliga SÃ¼d an und feierte mit ihnen den Aufstieg in die DEL2. Zuletzt lief der Angreifer fÃ¼r den Oberliga Nord-Klub Hannover Scorpions auf und stellte auch dort seine QualitÃ¤ten als konstanter Scorer unter Beweis.

Dort bat er aus privaten und persÃ¶nlichen GrÃ¼nden um die VertragsauflÃ¶sung, welcher Bitte das Management und der Trainer der Hannover Scorpions gefolgt sind.
Scorpions Trainer Rico Rossi und Sportchef Eric Haselbacher: â€žAus unserer Sicht gab es leider keine andere Option. Wir wÃ¼nschen Kiefi persÃ¶nlich, familiÃ¤r und sportlich alles Gute fÃ¼r seine Zukunft.“

Nun kehrt der Angreifer in den Breisgau zurÃ¼ck und soll mit seiner Erfahrung sowie seiner OffensivstÃ¤rke zusÃ¤tzliche Tiefe in den Kader bringen.

Sportdirektor Peter Salmik erklÃ¤rt: â€žMit Christoph gewinnen wir einen Spieler zurÃ¼ck, der unseren Verein bestens kennt, sich mit unserer Philosophie identifiziert und sportlich wie menschlich in unser Team passt.â€œ

RÃ¼ckkehrer Christoph Kiefersauer ergÃ¤nzt: â€žIch freue mich sehr, wieder im Trikot der WÃ¶lfe auflaufen zu dÃ¼rfen und werde alles daran setzen, die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase im Kampf um die Pre-Playoffs bestmÃ¶glich zu unterstÃ¼tzen.â€œ

Sofern alle FormalitÃ¤ten rechtzeitig abgeschlossen werden, kÃ¶nnte Christoph Kiefersauer bereits beim morgigen Duell mit den Ravensburg Towerstars seinen Platz im Kader einnehmen und damit sofort eine zusÃ¤tzliche Option im Aufgebot bieten.

