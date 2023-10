Beim TabellenfÃ¼hrer: Black Hawks knapp vor der Sensation!

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Am Sonntagabend mussten sich die Passau Black Hawks bei Tabellenführer Blue Devils Weiden vor 1.805 Zuschauer knapp mit...

Passau. (PM Black Hawks) Am Sonntagabend mussten sich die Passau Black Hawks bei Tabellenführer Blue Devils Weiden vor 1.805 Zuschauer knapp mit 6:4 geschlagen geben.

Bis zum Schluss gestalteten die Habichte das Spiel eng und konnten vor allem mit ihrer kämpferischen und geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen. „Es war klar das es heute ein großer Kampf wird. Wir haben die ersten vierzig Minuten gut dagegen gehalten. Im letzten Drittel sind wir 3:1 vorne und dann sind wir leider etwas eingebrochen. Der Druck von Weiden war sehr groß. Ich war nicht ganz zufrieden, wie wir dann die zwei drei Gegentore bekommen. Aber da fehlt uns einfach die Routine für Ruhe auf dem Eis zu sorgen. Weiden war die bessere Mannschaft. Aber ich muss ein Lob an meine Mannschaft aussprechen. Wir haben hier einen großen Kampf geliefert. Ich denke keiner hat damit gerechnet, dass wir Weiden so Paroli bieten können. Ich muss meinen Hut ziehen vor meiner Mannschaft. Bis auf zehn Minuten war es ein super Spiel meiner Mannschaft“. so die Analyse von Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Nicolas Sauer hatte die Habichte bereits nach einer halben Minute in Führung geschossen. Erst Mitte des zweiten Drittels gelang dem Liga Primus der Ausgleich. Jakub Cizek erzielte mit einem Alleingang die erneute Passauer Führung. Im Schlussdrittel erzielte Liam Blackburn mit einem Schuss in den Winkel die Passauer 1:3 Führung. Danach nutzen die Blue Devils Weiden ihre Chancen eiskalt. Luca Gläser verkürzte auf 2:3. Von Colin Campbell prallte der Puck unglücklich ins eigene Tor zum Ausgleich. Robert Hechtl brachte die Hausherren dann sogar in Führung. Zehn Minuten vor Ende der Partie erzielte Neal Samanski das 5:3 für Weiden. Die Habichte hatten gerade ein Unterzahlspiel überstanden, als der Puck doch noch im Passauer Tor einschlug.

In eigener Überzahl konnten die Habichte durch Nicolas Sauer noch mal auf 5:4 verkürzen. Den Endstand erzielten die Blue Devils mit einem Treffer ins verwaiste Passauer Tor.

Auf dieser Leistung können die Habichte definitiv aufbauen. Am Mittwoch um 18.30 Uhr ist der SC Riessersee zu Gast in der Eis-Arena Passau. Sollten die Habichte die Leistung vom Sonntag abrufen können, sind Punkte gegen den Altmeister absolut möglich. Die Passau Black Hawks empfehlen Tickets frühzeitig auf ETIX.com zu erwerben. -czo

