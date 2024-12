Beim Spiel der Herzen: Indians gegen TÃ¶lz gefordert

Memmingen. (mfr) Nicht nur für den guten Zweck, auch sportlich hat die kommende Heim-Partie der Indians (Freitag, 20 Uhr) eine große Bedeutung. Gegen den...

Memmingen. (mfr) Nicht nur für den guten Zweck, auch sportlich hat die kommende Heim-Partie der Indians (Freitag, 20 Uhr) eine große Bedeutung.

Gegen den Tabellenfünften aus Bad Tölz sollen die Punkte am Hühnerberg behalten werden, auch um sich in den Top-4 eine gute Stellung rund um Weihnachten zu sichern. Karten für das Spiel der Herzen, sind weiter im VVK erhältlich. Am Sonntag geht es für die Indians nach Peiting.

Mit dem Duell des 3. gegen den 5. gehen die Indians in die heiße Phase rund um Weihnachten. Am Freitagabend steigt als erstes der zahlreichen Spiele die Partie gegen die Tölzer Löwen am Hühnerberg. Die Gäste aus Oberbayern sind seit langer Zeit der erste Verfolger der vier Spitzenteams und konnten ihre Rolle bereits mehrmals in direkten Duellen bestätigen. Das Team von Axel Kammerer verfügt mittlerweile nicht nur über gute junge Akteure, vor allem die erfahrenen und bekannten Namen sorgen für die Zähler bei den Löwen. So ist Finne Topi Piipponnen Topscorer vor Reto Schüpping und dem Amerikaner Jack Olmstead. Mit Spöttel, Fischhaber und Schönberger folgen ausnahmslos sehr erfahrene und ehemals höherklassig aktive Spieler in der Rangfolge des ECT. Zuletzt gab es für die Schwarz-Gelben allerdings einige Niederlagen einzustecken, in Memmingen soll nun die Serie beendet werden. Wer bei den Löwen im Tor stehen wird, dürfte dabei die spannendste Frage sein. Mit Enrico Salvarani steht ein solider Goalie unter Vertrag, zuletzt kamen aber vermehrt Leihgaben von Red Bull München zum Einsatz.

Für den guten Zweck: Blinke-Herzen an den Eingängen

Wie auch in den vergangenen Jahren üblich, werden vor der Partie Blinke-Herzen gegen eine Spende von mindestens 2€ an den Eingängen ausgegeben. Diese sollten den gut gefüllten Hühnerberg dann bereits vor Spielbeginn zum Leuchten bringen und eine einmalige Atmosphäre schaffen. Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf der Herzen gehen in diesem Jahr an die Regens-Wagner-Stiftung in Lautrach. Hier soll ein wichtiger Beitrag für „barrierefreies Kochen“ geleistet werden, welches im Rahmen des Familienunterstützenden Dienstes angeboten wird. Im besten Fall wird aus den Spendengeldern ein Großteil einer höhenverstellbaren und unterfahrbaren Küche angeschafft.

Am Sonntag (18 Uhr) in Peiting

Zwei Tage später, direkt vor der kurzen Weihnachtspause, sind die Memminger dann in Peiting gefordert. Beim ECP erwartet die Indianer eine gewohnt schwierige Partie. Oftmals musste man gegen die kampfstarken Hausherren, vor allem in deren Halle, die Segel streichen. Zwei Tage vor Heiligabend werden sich sicherlich zahlreiche Memminger Anhänger auf den kurzen Weg machen, um ihr Team vor Ort zu unterstützen. Der ECP konnte zuletzt Bad Tölz besiegen, bleib davor aber auch drei Spiele sieglos. Getragen wird das Team von Topscorer Felix Brassard, der nahezu nach Belieben zu treffen scheint. Er wird unterstützt von Thomas Heger, Sam Payeur und dem kanadischen Verteidiger Colin van den Hurk. Die bisherigen Partien beider Mannschaften endeten zweimal mit einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit, jedes Team konnte einmal den Zusatzpunkt einfahren. Anmeldungen für den Fanbus nach Peiting sind noch möglich.

Tickets für das Heimspiel am Freitag sind, wie gewohnt, über den Online-Vorverkauf der Indians erhältlich. Die Verantwortlichen des ECDC rechnen mit einer Kulisse von mehr als 2500 Zuschauern. Es wird dringend empfohlen den Vorverkauf zu nutzen, da vor allem Sitzplätze zeitnah knapp werden dürften.

