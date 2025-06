Beim EVF stehen weitere AbgÃ¤nge fest

Füssen. (PM EVF) Viel wurde bereits spekuliert, nun kann der Verein sechs weitere Personalien vermelden, die aus unterschiedlichen Gründen in der kommenden Spielzeit leider nicht mehr das Trikot des EV Füssen tragen werden.

Dabei handelt es sich um die Verteidiger David Kaiser und Tobias Baader (beide 22) sowie die Stürmer Marc Besl (27), Maxim Kryvorutskyy (22), Jakob Schuster (21) und David Moor (22).

Vorstand Jörg Noack verabschiedet die scheidenden Spieler einzeln mit folgenden Statements.

David Kaiser (127 Spiele für den EVF, 20 Punkte)

„Als echtes Eigengewächs hat David den gesamten Füssener Nachwuchs durchlaufen und sich über Einsätze in der Bayernliga Schritt für Schritt zu einer festen Größe in der Oberliga entwickelt. In den vergangenen Jahren war er eine wichtige Stütze unserer Defensive. Umso mehr bedauern wir, dass er sich aus persönlichen und beruflichen Gründen für einen neuen Lebensabschnitt entschieden hat, der nicht mehr mit einem Engagement in Füssen vereinbar ist. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz und seine Loyalität und würden uns freuen, wenn sich unsere Wege in der Zukunft noch einmal kreuzen.“

Tobias Baader (138 Spiele, 31 Punkte)

„Tobi war trotz einiger verletzungsbedingter Rückschläge in den letzten Jahren eine konstante und verlässliche Größe in unserer Verteidigung. Er hat sich nun entschieden, beruflich neue Wege zu gehen, die einen weiteren Verbleib in Füssen nicht zulassen. Wir hätten ihn sportlich wie menschlich sehr gerne weiter im Team gehalten. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute und danken ihm für seinen langjährigen Einsatz.“

Marc Besl (255 Spiele, 274 Punkte)

„Marc wird in der kommenden Saison leider nicht mehr für den EV Füssen auf dem Eis stehen. Eine frühere Verletzung, die bereits zur Vertragsauflösung in Peiting geführt hat, ist erneut aufgebrochen. Aktuell sieht sich Marc gesundheitlich nicht in der Lage, die körperlichen Anforderungen einer kompletten Oberligasaison zu bewältigen. Als Verein stehen wir ihm in dieser schwierigen Phase zur Seite und begleiten ihn auf dem Weg zu einer vollständigen Genesung. Es ist für uns besonders bitter, weil Marc nach seiner Rückkehr rund um Weihnachten mit seiner Erfahrung und Spielintelligenz sofort ein wichtiger Faktor für unser Team war. Die Türen am Kobelhang stehen ihm jederzeit offen. Für seine persönliche und gesundheitliche Zukunft wünschen wir Marc nur das Beste.“

Maxim Kryvorutskyy (69 Spiele, 34 Punkte)

„Nach zwei Spielzeiten trennen sich die Wege von Maxim Kryvorutzkyy und dem EV Füssen. Maxim hat sich trotz verletzungsbedingter Ausfälle stets professionell verhalten und seine spielerische Qualität unter Beweis gestellt. Für sein Engagement auf und neben dem Eis danken wir ihm und wünschen ihm für die sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute.“

Jakob Schuster (94 Spiele, 18 Punkte)

„Nach seiner Rückkehr aus Düsseldorf war Jakob zunächst eine wichtige Verstärkung für unser Team. Die vergangene Spielzeit verlief jedoch sportlich nicht wie erhofft. Wir bedanken uns für seine Zeit im Verein und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg – sowohl sportlich als auch privat.“

David Moor (84 Spiele, 4 Punkte)

„Als echtes Eigengewächs hat David unseren kompletten Nachwuchsbereich durchlaufen und in den letzten Jahren den Sprung in den Oberliga-Kader geschafft. Verletzungsbedingt und in einem sehr konkurrenzstarken Kader konnte er sich jedoch nicht dauerhaft etablieren. Wir sind überzeugt, dass ihm ein Vereinswechsel und mehr Eiszeit neue Möglichkeiten für seine Entwicklung bieten. Für den weiteren sportlichen Weg wünschen wir David viel Erfolg und danken für den Einsatz in Schwarz-Gelb.“

