Beide Spiele am Wochenende abgesagt: Weitere Corona-FÃ¤lle beim DSC

Deggendorf. (PM DSC)Der Deggendorfer SC muss die beiden für das kommende Wochenende geplanten Spiele absagen.

Grund sind weitere Corona-Fälle im Kader des Deggendorfer SC.

Zunächst sind die Begegnungen am Freitag, 25.02.2022 in Regensburg und am Sonntag, 27.02.2022 in Deggendorf gegen den EC Peiting davon betroffen. Ob das für den Mittwoch, 02.03.2022 angesetzte Heimspiel gegen Lindau ausgetragen werden kann, hängt von der Entwicklung in den nächsten Tagen ab.