Beide Seiten können sich erneut von den sportlichen Qualitäten überzeugen: Ben Zientek mit Tryout in Bietigheim

Bietigheim. (Steelers / EM) Die Bietigheim Steelers aus der DEL2 vermelden eine weitere Personalentscheidung.

Stürmer Benjamin Zientek erhält zunächst einen Try-Out-Vertrag bis Ende September und bekommt damit die Möglichkeit, sich nach seiner langen Verletzungspause für einen festen Platz im Kader der Steelers zu empfehlen.

Zientek kehrte im Sommer 2025 nach Bietigheim zurück und entwickelte sich vom ersten Tag an zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft. Mit seiner läuferischen Stärke, seiner Zweikampfhärte und seinem unermüdlichen Einsatz überzeugte der Angreifer sowohl auf als auch neben dem Eis und übernahm schnell eine wichtige Rolle innerhalb des Teams. In der vergangenen Saison absolvierte er 20 Spiele für die Steelers und steuerte dabei zwei Tore sowie sieben Assists bei.

Seit seiner Operation arbeitet Benjamin Zientek intensiv an seinem Comeback. Nun wird er im Rahmen der Saisonvorbereitung voll ins Training einsteigen. Der Try-Out bis Ende September gibt ihm die Möglichkeit, nach seiner langen Pause wieder Spielpraxis zu sammeln und sich für einen Vertrag bei den Steelers zu empfehlen.

Der Try-Out bietet beiden Seiten die Möglichkeit, sich erneut von den sportlichen Qualitäten zu überzeugen und gemeinsam zu prüfen, ob Benjamin Zientek in der kommenden Saison wieder zum Kader der Steelers gehören wird.

Benjamin Zietek wird auf der Klub-Webseite zitiert: „Es tut extrem gut, nach der langen Zeit wieder fest bei den Jungs zu sein und den Alltag mit der Mannschaft zu teilen. Das Knie fühlt sich gut an und ich kann aller Voraussicht nach wieder schmerzfrei und mit vollem Einsatz auf dem Eis sein. Ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder losgeht und bin bereit.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Benjamin Zientek @ Elite Prospects

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