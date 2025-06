Beide bis 2027: Neuer Verteidiger kommt aus Augsburg zur DEG und auch der Exklusiv-Partner bleibt

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Kristian Blumenschein von den Augsburger Panthern verpflichtet.

Der 28-jährige Verteidiger erhält einen Vertrag bis 2027. In der vergangenen DEL-Saison kam der Deutsch-Kanadier auf vier Punkte, 2023/24 in der DEL2 erzielte er bei den Lausitzer Füchsen gute 33 Zähler in 60 Spielen. Insgesamt hat der Linksschütze 91 Partien in der DEL2 bestritten.

Cheftrainer Rich Chernomaz: „Kristian Blumenschein ist ein guter Schlittschuhläufer und kann sicher mit der Scheibe umgehen. Er hat auch im Spiel unter Druck und als Puck-Verteiler im Powerplay seine Qualitäten.“ Blumenschein: „Ein völlig neu formiertes Team wie das der DEG in der kommenden Saison ist immer eine Herausforderung – aber auch eine große Chance. Ich bin sehr gespannt auf diese Aufgabe und freue mich auf die neue Saison!“

Über Kristian Blumenschein

Der neue DEG-Verteidiger wurde am 6. Februar 1997 in Kelowna, Kanada, geboren. In seiner Familie war Eishockey kein Fremdwort, denn sein Onkel Gord Blumenschein war ebenfalls Profi und spielte in seiner Karriere sogar zehn Jahre in der DEL2 – unter anderem in Essen und Bad Nauheim. Kristian lief in seiner Jugend für die West Kelowna Warriors auf. 2016/17 ging er auf das Colorado College und spielte dort vier Saisons. Nach einem Jahr in Schottland bei den Fife Flyers wechselte der Linksschütze nach Deutschland zu den Lausitzer Füchsen. Nachdem er in der ersten Spielzeit in 31 Spielen auf acht Punkte kam, schlug er im Folgejahr richtig ein: Als punktstärkster Verteidiger kam Blumenschein auf 27 Punkte (fünf Treffer und 22 Assists). Danach ging es zu den Augsburger Panthern in die DEL. Nach einer Saison wechselt er nun nach Düsseldorf – zurück in die DEL2.

Kristian Blumenschein ist 178 cm groß und 78 kg schwer. Er wird bei den Rot-Gelben in der kommenden Saison die Rückennummer 8 tragen.

Merkur bleibt Exklusiv Partner der DEG: Verlängerung bis 2027!

Die Düsseldorfer EG freut sich sehr, die Partnerschaft mit Merkur fortzusetzen! Das Unternehmen, das schon seit 2018 Partner ist, bleibt Exklusiv Partner der Rot-Gelben und verlängert sein Engagement bis zum Ende der Saison 2026/27.

Merkurist seit vielen Jahren eng mit der Stadt Düsseldorf und dem Profisport in der rheinischen Metropole verbunden. Im Rahmen der Partnerschaft wird das Unternehmen auch weiterhin mit starker Sichtbarkeit im PSD Bank Dome sowie auf unseren Social Media Kanälen vertreten sein – unter anderem auf dem Heimtrikot, mit eigenem Bullykreis und auf der Bande. Die erneute Verlängerung unterstreicht das gegenseitige Vertrauen und die gewachsene Partnerschaft zwischen der DEG und Merkur.

Nils Rullkötter, Leiter Merkur Group Marketing: „Wir halten der DEG auch in diesen sportlichen schwierigen Zeiten die Treue. MERKUR wird mithelfen, dass die Rot-Gelben mittelfristig wieder dahin zurückkehren, wo sie unserer Meinung nach hingehören – und das ist die DEL!“ Frederik Wecker, Geschäftsleiter Vertrieb bei der DEG: „MERKUR ist ein fester Teil unserer Sponsorengemeinschaft und immer mit Herzblut bei der Sache. Die Partnerschaft läuft seit Jahren erfolgreich und wir freuen uns auf viele gemeinsame Erfolgsgeschichten.“

