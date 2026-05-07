Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Saale Bulls Halle Bei den Saale Bulls ist die Trainerentscheidung gefallen
Saale Bulls HalleTransfer-News

Bei den Saale Bulls ist die Trainerentscheidung gefallen

Christian Hommel macht hinter der Bande der Saale Bulls weiter

7. Mai 20261 Mins read116
Share
Christian Hommel - © Saale Bulls Media
Share

Halle. (PM Saale Bulls) Nach intensiven Gesprächen, einer umfassenden Analyse der vergangenen Saison sowie der Prüfung verschiedener Optionen haben die Saale Bulls ihre sportliche Führung für die kommende Spielzeit festgelegt: Christian Hommel wird auch in der neuen Saison als Cheftrainer hinter der Bande stehen.

Die Saale Bulls erläutern die Situation wie folgt:
Die vergangenen Monate waren für den gesamten Verein herausfordernd. Die Entscheidung, unseren Head Coach Marko Raita kurz vor den Playoffs freizustellen, wurde bewusst getroffen, um der Mannschaft im Saisonendspurt neue Impulse zu geben. Christian Hommel hat in dieser Phase Verantwortung übernommen und der Mannschaft wichtige Energie sowie neue Dynamik verliehen. Auch wenn sich die sportlichen Ergebnisse nicht in dem Maße entwickelt haben, wie wir es uns alle gewünscht hätten, konnten wir in dieser Phase wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Nach Saisonende haben wir zunächst einen offenen und professionellen Prozess gestartet, unterschiedliche Trainerprofile geprüft und zahlreiche Gespräche geführt. Das Ergebnis dieses Prozesses führte zu einer klaren Erkenntnis: Wir möchten den eingeschlagenen Weg mit Christian Hommel fortsetzen. In den Gesprächen mit Mannschaft, Verantwortlichen und im Rahmen unserer Saisonanalyse wurde deutlich, dass Christian sportlich wie menschlich hervorragend zur Mannschaft passt. Die Spieler schätzen insbesondere seine tägliche Arbeit, seine Kommunikation sowie seine Präsenz innerhalb des Teams.

Unterstützt wird Christian künftig von André Krüll, der als Sportkoordinator administrative und organisatorische Aufgaben im sportlichen Bereich übernimmt. Diese neue Struktur innerhalb der sportlichen Leitung ermöglicht es, Verantwortlichkeiten klarer zu bündeln und optimale Voraussetzungen sowohl für die kommende Saison als auch für die mittelfristige sportliche Entwicklung zu schaffen.

Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung auf großes Interesse stoßen wird. Umso wichtiger ist es uns, diese transparent zu kommunizieren und unseren Weg klar aufzuzeigen. Wir sind von dieser Konstellation überzeugt, blicken mit großem Vertrauen auf die kommende Saison und werden diesen Weg zusammen mit unserer Mannschaft, unseren Partnern und vor allem mit unseren Fans gehen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
105
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Gelke und Selb – das passt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Selber WölfeTransfer-News

Gelke und Selb – das passt

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe können weiterhin auf die Nummer 92...

By7. Mai 2026
Iserlohn RoostersTransfer-News

Wechsel ins Sauerland: Iserlohn Roosters verpflichten Maximilian Strauß

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den deutschen...

By6. Mai 2026
Eisbären RegensburgTransfer-News

Defensivspezialist bleibt den Eisbären Regensburg treu

Regensburg. (PM Eisbären) Mit Patrick Demetz verlängert ein wichtiger Eckpfeiler des Defensivverbundes...

By6. Mai 2026
Hannover ScorpionsTransfer-News

Rico Rossi bleibt Headcoach und wird Sportlicher Leiter der Hannover Scorpions!

Mellendorf. (PM Scorpions) Rico Rossi kam während der vergangenen Saison zu den...

By6. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten