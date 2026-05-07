Bei den Saale Bulls ist die Trainerentscheidung gefallen

Halle. (PM Saale Bulls) Nach intensiven Gesprächen, einer umfassenden Analyse der vergangenen Saison sowie der Prüfung verschiedener Optionen haben die Saale Bulls ihre sportliche Führung für die kommende Spielzeit festgelegt: Christian Hommel wird auch in der neuen Saison als Cheftrainer hinter der Bande stehen.

Die Saale Bulls erläutern die Situation wie folgt:

Die vergangenen Monate waren für den gesamten Verein herausfordernd. Die Entscheidung, unseren Head Coach Marko Raita kurz vor den Playoffs freizustellen, wurde bewusst getroffen, um der Mannschaft im Saisonendspurt neue Impulse zu geben. Christian Hommel hat in dieser Phase Verantwortung übernommen und der Mannschaft wichtige Energie sowie neue Dynamik verliehen. Auch wenn sich die sportlichen Ergebnisse nicht in dem Maße entwickelt haben, wie wir es uns alle gewünscht hätten, konnten wir in dieser Phase wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Nach Saisonende haben wir zunächst einen offenen und professionellen Prozess gestartet, unterschiedliche Trainerprofile geprüft und zahlreiche Gespräche geführt. Das Ergebnis dieses Prozesses führte zu einer klaren Erkenntnis: Wir möchten den eingeschlagenen Weg mit Christian Hommel fortsetzen. In den Gesprächen mit Mannschaft, Verantwortlichen und im Rahmen unserer Saisonanalyse wurde deutlich, dass Christian sportlich wie menschlich hervorragend zur Mannschaft passt. Die Spieler schätzen insbesondere seine tägliche Arbeit, seine Kommunikation sowie seine Präsenz innerhalb des Teams.

Unterstützt wird Christian künftig von André Krüll, der als Sportkoordinator administrative und organisatorische Aufgaben im sportlichen Bereich übernimmt. Diese neue Struktur innerhalb der sportlichen Leitung ermöglicht es, Verantwortlichkeiten klarer zu bündeln und optimale Voraussetzungen sowohl für die kommende Saison als auch für die mittelfristige sportliche Entwicklung zu schaffen.

Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung auf großes Interesse stoßen wird. Umso wichtiger ist es uns, diese transparent zu kommunizieren und unseren Weg klar aufzuzeigen. Wir sind von dieser Konstellation überzeugt, blicken mit großem Vertrauen auf die kommende Saison und werden diesen Weg zusammen mit unserer Mannschaft, unseren Partnern und vor allem mit unseren Fans gehen.