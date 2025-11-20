Bei den Iserlohn Roosters ist deutlich mehr Siegeswillen und weniger Ego gefragt

Iserlohn. (MK) Nein, zufrieden ist in Iserlohn im Moment wohl niemand mit dem bisherigen Abschneiden der Iserlohn Roosters in der laufenden Saison.

Aufsteiger Dresden ist nur noch zwei Punkte hinter den Roosters

Seit Mittwoch ist der Vorsprung auf den Tabellen-Letzten Dresdner Eislöwen auf zwei Punkte geschmolzen. Mit dem Sieg gegen Schwenningen erhöht der Aufsteiger den Druck auf die Iserlohner. Der Blick auf die Teams, die in der Tabelle vor den Roosters stehen verbietet sich fast. Der Abstand ist für bislang 19 absolvierte Spieltage schon ziemlich groß. Die Eislöwen als Aufsteiger und die Roosters bieten sich seit Wochen im Tabellenkeller ein Schneckenrennen im Kampf um den Klassenerhalt.

Aktuell sind lediglich noch die Löwen Frankfurt nicht völlig enteilt. Sieben Zähler Vorsprung haben die Hessen auf die Roosters. Da trifft es sich aus Iserlohner Sicht doch eigentlich ganz gut, dass man am Freitag in der Mainmetropole antreten darf. Es besteht die Möglichkeit den Abstand zu verkürzen.

„Es geht hier immer noch um den Klub“

Das vergangene Wochenende war allerdings aus Iserlohner Sicht alles andere als euphorisierend. Trotz einer 5:2 Führung behielt man im Heimspiel gegen Ingolstadt am Ende nur einen Punkt am Seilersee. In Schwenningen war man zwar lange Zeit im Spiel, die Leistung war aber eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. Die 3:0 Niederlage ging letztlich völlig in Ordnung.

Sportchef Franz-David Fritzmeier hatte Anfang der Woche, nachdem man über Wochen die schützende Hand über das Team gehalten hatte, auch öffentlich erstmals Kritik geäußert. Am Dienstag folgte ein Meeting mit der Mannschaft, in dem die Kritik auch nochmals detailliert adressiert wurde. „Ich werde nicht akzeptieren, dass wir eine schlechte Körpersprache haben und Aktionen haben, die unser Ego befriedigen. So ist die Mannschaft vom Grundsatz her nicht und so funktioniert es auch nicht. Es geht hier immer noch um den Klub. Der nächste Punkt war natürlich, dass wir einen absoluten Siegeswillen brauchen. Es reicht so einfach nicht und es wurde genug verschenkt. Es muss jeder einzelne in den Spiegel schauen und sich fragen, ob wir wirklich alles dafür getan haben, um zu gewinnen. So habe ich es ja auch schon öffentlich gesagt und der Rest bleibt natürlich intern“, gibt Iserlohns Macher im sportlichen Bereich noch einmal grob seine Meinung wieder.

Löwen Frankfurt mit neuem Trainer

In Frankfurt hat man während der Länderspielpause den Trainer gewechselt. Für Tom Rowe ist nun der Ex-Straubinger Tom Pokel für das Team verantwortlich. Unter Pokel soll das Team aggressiver spielen und den Gegner früher attackieren. Am letzten Wochenende gewannen die Hessen das Derby gegen Mannheim mit 3:2 und verloren in Berlin mit 4:2. Für Pokel waren es zwei gute Tests, um sich ein Bild von der Stärke des Teams zu machen. Das Match gegen die Roosters wird die Löwen sicherlich eher in die Rolle des Favoriten bringen.

„Wir hätten ohnehin ein schweres Spiel vor einer lauten Kulisse in Frankfurt erwartet, wo beide Mannschaften wissen, dass es um sehr viel geht“, will Fritzmeier die Bedeutung des Trainerwechsels nicht zu hoch hängen.

Topfavorit Mannheim kommt am Sonntag nach Iserlohn

Zwei Tage später kommt mit den Adlern Mannheim am Sonntag eines der Topteams der Liga an den Seilersee. Spiele gegen die Adler versprechen fast immer große Emotionen und höchsten Einsatz auf dem Eis. „Wir müssen einen guten Tag erwischen und hoffen, dass Mannheim nicht optimal ins Spiel findet. Sie gehören zu den absoluten Topfavoriten dieses Jahr und Sie werden uns alles abverlangen“, erklärt Franz-David Fritzmeier mit Blick auf das Heimspiel.

Reihenänderungen nicht ausgeschlossen

Was das Personal anbelangt, wollen die Roosters sich nicht zu tief in die Karten schauen lassen. Matias Lassen könnte eventuell wieder eine Alternative sein, zwei weitere Spieler sind zumindest noch fraglich. Änderungen in den Formationen sind nicht ausgeschlossen. Unabhängig davon wer mit wem spielt, ist klar, dass für die Iserlohner unbedingt Punkte (Mehrzahl) her müssen.

Wenig Parkraum am Freitag in Frankfurt

Erstes Bully ist am Freitag in Frankfurt um 19:30 Uhr. Allen Besuchern des Spiels, die per PKW anreisen, wird empfohlen die umliegenden Parkmöglichkeiten zu nutzen, da auf dem Vorplatz der Halle momentan ein Zirkus gastiert. Das Spiel gegen die Adler beginnt am Sonntag um 18 Uhr in der Eissporthalle Iserlohn.

