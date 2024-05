Becker bringt Talent, HÃ¤rte und Ehrgeiz mit nach Neuwied

Neuwied. (PM EHC) Der EHC Neuwied hat in der Vorsaison mit Verpflichtungen von jungen Spielern gute Erfahrungen gesammelt und schenkt auch in der kommenden...

Mit seinen erst 20 Lenzen wechselt Daniel Becker von der U20 des SC Bietigheim-Bissingen zu den Bären. „Ich denke, dass ich mich in Neuwied schnell heimisch fühlen werde. Es war für mich nie ein Problem aus meiner Heimat wegzugehen. Das spürte ich auch schon in meiner Zeit in Krefeld“, sagt der Verteidiger. Becker bringt das Gardemaß von 1,93 Meter mit und verfügt somit über gute körperliche Voraussetzungen für die intensive Spielweise in den Partien gegen die belgischen und niederländischen Teams.

„Ich bin ein Spieler, der hart in die Zweikämpfe geht, sehr ehrgeizig ist und Checks fährt, wenn sie notwendig sind“, charakterisiert sich der Defensivmann selbst. Einige Male hat er in der erfolgreichen EHC-Vizemeister-Saison Highlight-Videos von den Spielen angeschaut. Die Aufnahmen überzeugten Becker. „Ich war von den Spielen und dem Tempo positiv überrascht. Das hat mich beeindruckt. Als ich dann das Angebot aus Neuwied bekommen habe, habe ich nicht lange gezögert. Ich will mein Bestes geben und bin optimistisch, dass wir eine super Saison spielen. Ich denke, es muss bei den Bären unser Ziel sein, irgendwann wieder Oberliga zu spielen und auch dann wäre ich gerne Teil dieses Teams.“