B&B bis 2025! Bodie & Bertrand verlÃ¤ngern beim ERC Ingolstadt

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) hat die Verträge mit zwei weiteren Leistungsträgern um jeweils zwei Jahre verlängert.

Sowohl Charles Bertrand als auch Mat Bodie werden bis zum Ende der Saison 2024/25 für den aktuellen Vizemeister auflaufen.

Kein anderer Profi stand in den jüngst beendeten Playoffs länger auf dem Eis als Bodie. Der Verteidiger, der auf dem Ingolstädter Weg ins Finale und zur Vizemeisterschaft eine der Schlüsselfiguren war, spulte allein in den 16 Playoff-Partien über 7:20 Stunden Eiszeit ab, lief dabei 92,6 Kilometer und war mit zehn Scorerpunkten zudem der ligaweit punktbeste Verteidiger der Endrunde. Mit einem Plus-Minus-Wert von +33 liegt er über die gesamte Saison hinweg gesehen unter den Top-Fünf der DEL.

„Mat ist einer unserer unumstrittenen Leader, der über ein enormes Spielverständnis verfügt, technisch sowie läuferisch herausragend agiert und im Zusammenspiel mit Leon Hüttl eines der besten Verteidiger-Duos der Liga bildet, das uns glücklicherweise auch weiterhin erhalten bleibt“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Stellenwert des 33-Jährigen, der seit 2021 für Blau-Weiß im Einsatz ist. „Er ist nicht nur spielerisch eine der Säulen unseres Teams, sondern stellt sich auch immer in den Dienst der Mannschaft. Sein Wort hat in der Kabine Gewicht.“

„Ich freue mich, dass meine Reise mit dieser Mannschaft weitergeht. Wir haben einen ganz besonderen Spirit im Team und wollen in der kommenden Saison erneut vorne angreifen. Darüber hinaus ist Ingolstadt auch privat in den vergangenen Jahren zu einem Zuhause für meine Familie geworden“, erklärt Bodie, der in bisher 138 Spielen für die Panther 77 Scorerpunkte sammelte.

Angreifer Bertrand wechselte im vergangenen Sommer aus Finnland an die Donau und begeistert mit seiner spektakulären Spielweise. Die Hauptrunde beendete der französische Nationalspieler mit 35 Scorerpunkten in 44 Spielen. Inklusive Playoffs war der 32-Jährige mit 17 Treffern drittbester Torjäger der Panther.

„Mit seiner Dynamik, Durchsetzungsstärke und den technischen Fähigkeiten an der Scheibe ist er für die gegnerischen Verteidiger ein ständiger Unruheherd“, meint Regan über den Rechtsschützen. „Seine mehr als sechswöchige Verletzungspause nach dem Jahreswechsel hat ihn etwas aus dem Rhythmus gebracht, aber er wird mit seinen Qualitäten auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen.“

Bertrand sagt zu seiner Verlängerung beim deutschen Vizemeister: „Ich bin überzeugt davon, dass wir die Enttäuschung der Finalniederlage in Motivation sowie positive Energie umwandeln und die kommende Saison mit großem Ehrgeiz angehen werden. Ich möchte auch in Zukunft meinen Teil beitragen, um mit dem ERC weiterhin erfolgreiches Eishockey zu spielen.“

Damit ist aus dem Vizemeister-Kader nur die Zukunft von Stefan Matteau und Ty Ronning noch nicht final geklärt.

Aktueller Kader für die Saison 2023/24

Torhüter: Michael Garteig

Verteidiger: Fabio Wagner, Colton Jobke, Maury Edwards, Leon Hüttl, Niklas Hübner, Mat Bodie

Stürmer: Philipp Krauß, Mirko Höfflin, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Enrico Henriquez-Morales, Marko Friedrich, Daniel Pietta, Charles Bertrand

