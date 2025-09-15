Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd onesto Tigers Bayreuth Bayreuths Geschäftsführer schlägt Alarm: „Mit einem Zuschauerschnitt wie im vergangenen Jahr wird es nicht reichen, in Bayreuth professionelles Eishockey zu erhalten“
onesto Tigers Bayreuth

Bayreuths Geschäftsführer schlägt Alarm: „Mit einem Zuschauerschnitt wie im vergangenen Jahr wird es nicht reichen, in Bayreuth professionelles Eishockey zu erhalten“

15. September 20251 Mins read201
Share
Share

Bayreuth. (PM Tigers) Thomas Lünenborg, Geschäftsführer der onesto Tigers Bayreuth, hat in einem offenen Brief Stellung zur aktuellen Situation des Klubs genommen.

Er appelliert an die Öffentlichkeit die Tigers durch Stadionbesuche und entsprechende Ticketkäufe zu unterstützen.

Nachfolgend das Statement im original Wortlaut:

Liebe Fans des Bayreuther Eishockeys,
am Freitag ist es soweit, wir gehen in die 2. Saison nach dem kompletten Neustart. Es wurde schon mehrfach besprochen, wie schwer die vergangene, erste Saison für alle Beteiligten war. Für euch Fans, die seit vielen Jahren dem Eishockey die Treue halten, für das Team selbst aber auch für die Verantwortlichen. Deshalb lasst uns gemeinsam nach vorne, auf das was kommt, blicken. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben, charakterlich stark, die wirklich als Team auftritt. Das haben auch die Vorbereitungsspiele deutlich gezeigt. Auch außerhalb vom Eis haben wir uns, im Rahmen der offensichtlich kaum veränderbaren Möglichkeiten, einiges vorgenommen, um Euch auch rund um die Spiele ein schönes Erlebnis zu bieten. Das vergangene Jahr hat aber auch gezeigt, dass professionelles Eishockey in Bayreuth aus verschiedenen Gründen schwer finanzierbar ist. Die onesto Gruppe hat bereits sehr viel Geld investiert, auch in die jetzt beginnende Saison. Jetzt liegt es auch an Euch, wie es zukünftig in Bayreuth weiter geht. Zwar sind die Sponsoreneinnahmen etwas gestiegen, wofür wir hart arbeiten und auch dankbar sind, aber dafür liegt der Dauerkartenverkauf noch unter dem Vorjahr. Ich möchte Euch gegenüber – jetzt und auch in Zukunft – klar und transparent sein: mit einem Zuschauerschnitt wie im vergangenen Jahr wird es nicht reichen, in Bayreuth professionelles Eishockey zu erhalten und damit auch zur Finanzierung der Nachwuchsarbeit im EHC beizutragen. Daher, kommt ins Stadion, unterstützt Euer Team und den Erhalt des Eishockeystandortes! Ich danke Euch!

Thomas Lünenborg

2513
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Treffer in München hätte nicht zählen dürfen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
onesto Tigers Bayreuth

Bayreuth: Verdienter Sieg zum Abschluss der Vorbereitung

Bayreuth. (PM Tigers) Bei den onesto Tigers rückten Pietsch und McLeod zurück...

By15. September 2025
onesto Tigers Bayreuth

Bayreuth: Knappe Niederlage im ersten Duell gegen Erfurt

Bayreuth. (PM Tigers) Gar nicht so liebevoll wie man es bei einem...

By13. September 2025
onesto Tigers Bayreuth

Erfurt im Back-to-Back-Match

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem ersten Doppelvergleich mit den Hannover Indians steht...

By12. September 2025
Hannover Indiansonesto Tigers Bayreuth

Auftritt besser als in Hannover aber noch zu wenig Durchschlagskraft bei den onesto Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Zum Rückspiel gegen die Hannover Indians tauschten beide Seiten...

By7. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten