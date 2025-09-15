Bayreuths Geschäftsführer schlägt Alarm: „Mit einem Zuschauerschnitt wie im vergangenen Jahr wird es nicht reichen, in Bayreuth professionelles Eishockey zu erhalten“

Bayreuth. (PM Tigers) Thomas Lünenborg, Geschäftsführer der onesto Tigers Bayreuth, hat in einem offenen Brief Stellung zur aktuellen Situation des Klubs genommen.

Er appelliert an die Öffentlichkeit die Tigers durch Stadionbesuche und entsprechende Ticketkäufe zu unterstützen.

Nachfolgend das Statement im original Wortlaut:

Liebe Fans des Bayreuther Eishockeys,

am Freitag ist es soweit, wir gehen in die 2. Saison nach dem kompletten Neustart. Es wurde schon mehrfach besprochen, wie schwer die vergangene, erste Saison für alle Beteiligten war. Für euch Fans, die seit vielen Jahren dem Eishockey die Treue halten, für das Team selbst aber auch für die Verantwortlichen. Deshalb lasst uns gemeinsam nach vorne, auf das was kommt, blicken. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben, charakterlich stark, die wirklich als Team auftritt. Das haben auch die Vorbereitungsspiele deutlich gezeigt. Auch außerhalb vom Eis haben wir uns, im Rahmen der offensichtlich kaum veränderbaren Möglichkeiten, einiges vorgenommen, um Euch auch rund um die Spiele ein schönes Erlebnis zu bieten. Das vergangene Jahr hat aber auch gezeigt, dass professionelles Eishockey in Bayreuth aus verschiedenen Gründen schwer finanzierbar ist. Die onesto Gruppe hat bereits sehr viel Geld investiert, auch in die jetzt beginnende Saison. Jetzt liegt es auch an Euch, wie es zukünftig in Bayreuth weiter geht. Zwar sind die Sponsoreneinnahmen etwas gestiegen, wofür wir hart arbeiten und auch dankbar sind, aber dafür liegt der Dauerkartenverkauf noch unter dem Vorjahr. Ich möchte Euch gegenüber – jetzt und auch in Zukunft – klar und transparent sein: mit einem Zuschauerschnitt wie im vergangenen Jahr wird es nicht reichen, in Bayreuth professionelles Eishockey zu erhalten und damit auch zur Finanzierung der Nachwuchsarbeit im EHC beizutragen. Daher, kommt ins Stadion, unterstützt Euer Team und den Erhalt des Eishockeystandortes! Ich danke Euch!

Thomas Lünenborg