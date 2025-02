Bayreuther Kantersieg zum Auftakt in die PlayOffs

Bayreuth. (PM EHC) Mit einem vor allem in dieser Deutlichkeit nicht erwarteten Auswärtssieg ist der EHC in die erste PlayOff-Runde der Landesliga gestartet.

Mit 7:1 triumphierte das Team von Thorsten Steffens in Germering.

Nach kurzem Abtasten überrumpelten die Bayreuther die Gastgeber im ersten Drittel förmlich, während diese versuchten, das Spiel zu machen. Die Führung erzielte zunächst Andreas Geigenmüller in Unterzahl, nur wenig später erhöhte Stephan Trolda auf 2:0. Kurz vor der ersten Pause gelang Jonathan Kraus gar in doppelter Unterzahl der dritte Treffer für den EHC. Germering zeigte sich dann im zweiten Abschnitt sichtlich geschockt und wurde phasenweise regelrecht überrollt. Auch ein Torhüterwechsel der Wanderers verpuffte ohne sichtliche Wirkung, und so spielten sich die Bayreuther Jungs zwischen der 24. und 28. Minute richtiggehend in einen Rausch. Maxim Gramatik, Stephan Trolda und zweimal Lukas Klughardt schraubten den Spielstand auf 7:0 in die Höhe, während die Heimmannschaft sich gegen diesen Angriffswirbel kaum zu wehren vermochte. Anschließend beruhigte sich das Spiel ein wenig. Germering kam vor der zweiten Pause ebenfalls noch zum Torerfolg, doch dies sollte auch der einzige Treffer bleiben, da die konsternierten Hausherren im Schlussabschnitt keine Mittel fanden, um die Partie noch einmal spannend zu machen.

Damit hat der EHC sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Samstag in Bayreuth geschaffen. Mit einem weiteren Sieg kann der Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht werden.

Tore:

0:1 (06.) Geigenmüller (Lüsch)

0:2 (07.) Trolda (Herold, Jansky)

0:3 (19.) Kraus (Lüsch)

0:4 (24.) Gramatik (Lüsch, Wendl)

0:5 (26.) Klughardt (Lüsch, Geigenmüller)

0:6 (27.) Trolda (Klughardt, Jansky)

0:7 (28.) Klughardt (Hegenbarth)

1:7 (38.) Kolb (Sturm, Menge)

Strafen:

Germering: 6 Minuten

Bayreuth: 18 Minuten

Zuschauer: 230

