Bayreuth: Zwei Spitzenteams vor der Brust

Bayreuth. (PM Tigers) Nach den beiden Siegen am Wochenende gehen die Tigers mit etwas mehr Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben.

Mit dem Spiel am Dienstag (19:30 Uhr) bei den Löwen Frankfurt startet man in den „neuen“ eng getakteten Spielplan mit 16 Spielen in den kommenden 33 Tagen. Am Donnerstag gastieren die Ravensburg Towerstars zur gewohnten Zeit um 20 Uhr im Tigerkäfig.

In Frankfurt ist die Zielsetzung für die Saison eindeutig: Als einziges Team der DEL2 hat man die formalen Vorgaben für einen Aufstieg in die DEL erfüllt und so ist die gesamte Planung auf das Erreichen dieses Ziels ausgerichtet. Dazu steuerte man in den vergangenen Wochen noch einmal nach: Brett Breitkreuz und Adam Mitchell kehrten nach Frankfurt zurück und mit Nathan Burns holte man einen weiteren Stürmer in den Kader, der vor einer langen Verletzungspause für den hessischen Konkurrenten Kassel aktiv war. In den letzten acht Spielen seit Jahresbeginn konnten die Löwen sechs Siege feiern, verloren aber gegen die beiden Top-Teams aus Dresden (1:4) und Ravensburg (3:4 n.P.). Das Scoring ist beim Team von Trainer Bo Subr auf viele Schultern verteilt, bereits sechs Spieler haben mehr als 30 Scorerpunkte gesammelt. Top-Scorer ist Rylan Schwartz (19 Tore + 25 Assists) gefolgt von Dylan Wruck (16 + 25) und dem Kanadier Carson McMillan (16 + 20) sowie Ryon Moser (11 + 22). Im Tor steht der US-Amerikaner Jake Hildebrand, sein Backup ist Bastian Kucis: Beide liefern eine Fangquote von mehr als 92 Prozent und haben damit großen Anteil an der starken Defensive und dem besten Penaltykilling (89,9 Prozent) der Liga – wenig überraschend haben die Löwen die wenigsten Gegentreffer aller Teams kassiert. Im ersten Duell der Saison konnten die Tigers einen 5:1-Heimsieg feiern, Anfang Dezember unterlag man in Frankfurt knapp mit 3:4 in der Verlängerung.

Die Ravensburg Towerstars liegen in der Tabelle auf dem zweiten Rang und haben – bei einem Spiel weniger – zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Dresden. Mit 151 erzielten Toren und einer Powerplay-Quote von 27,7 Prozent liefert man jeweils den Spitzenwert der DEL2 – im Unterzahlspiel steht man dagegen nur auf Rang 13. In den acht Spielen seit Jahresbeginn gelangen dem Team aus Oberschwaben sechs Siegen, am Wochenende unterlag man zunächst dem ESV Kaufbeuren, am Sonntag gelang aber ein 5:2-Auswärtssieg in Weißwasser. Bei den Towerstars liegen die Kontingentstürmer an der Spitze der internen Scorer-Liste: Sam Herr (21 + 20) führt die Wertung vor Robbie Czarnik (13 + 26) und Charlie Sarault (9 + 27), Punktbester Verteidiger ist James Bettauer (11 + 19). Im Team von Coach Peter Russell herrscht große Konstanz: Seit der Kaderzusammenstellung im Sommer 2021 hat man noch nicht nachjustiert, sondern arbeitet mit dem hochkarätig besetzten Kader – und dies sehr erfolgreich.

Bei den Tigers wird man alles daransetzen, die gezeigten Leistungen zu stabilisieren und wieder konstant zu agieren. „Die beiden Siege helfen uns natürlich, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns“, ordnet Coach Robin Farkas die beiden Spiele vom Wochenende ein: „Wir waren defensiv ok, haben aber in der Offensive zu viele Chancen liegen gelassen. Daran müssen wir weiter arbeiten, dann können wir auch in den nächsten Spielen punkten.“

Wahrscheinlich werden die Tigers mit dem gleichen Aufgebot wie zuletzt in die beiden Spiele gehen. Für Marvin Ratmann, der in diesen Tagen wieder ins Training einsteigt, kommt ein Einsatz noch zu früh, hier wird man kein Risiko eingehen.

-kno-