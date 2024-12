Bayreuth: Zwei Mal Oberbayern vor der Brust

Bayreuth. (PM Tigers) Am kommenden Wochenende geht es für die onesto Tigers am Freitag um 20 Uhr zunächst im heimischen Tigerkäfig gegen den EC...

Bayreuth. (PM Tigers) Am kommenden Wochenende geht es für die onesto Tigers am Freitag um 20 Uhr zunächst im heimischen Tigerkäfig gegen den EC Peiting.

Am Sonntag reist das Team von Larry Suarez dann erstmals in dieser Saison an die Zugspitze: Die Partie gegen den SC Riessersee startet um 18 Uhr.

Nach 22 gespielten Partien befindet sich der EC Peiting mit 33 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz der Oberliga Süd. Am vergangenen Wochenende konnten die Oberbayern zwei Siege einfahren. Mit dem Kanadier Felix Beauchemin-Brassard stellen die Peitinger den aktuell torgefährlichsten Angreifer der Liga. In 22 Spielen konnte er 19 Tore selbst erzielen und 24 weitere Treffer vorbereiten. Thomas Heger (9 + 22) und Samuel Payeur (16 + 12) sind ebenso verlässliche Scorer im Team von Trainer John Sicinski. In der Defensive zieht der offensivstarke Kanadier Colin van den Hurk seit diesem Jahr die Fäden. Unterstützt wird er hierbei von den ehemaligen Bayreuther Spielern Felix Linden, Simon Mayr und Ole Krüger. Im Tor startet meist der 22-jährige Konrad Fiedler, welcher vor der Saison zu den Augsburg Panther in die DEL gewechselt ist, jedoch per Förderlizenz weiterhin für die Oberbayern spielberichtigt ist und somit weitere Spielpraxis sammeln soll.

Am Sonntag geht es für unsere Jungs dann an die Zugspitze zum SC Riessersee. Die Garmischer befinden sich derzeit mit 26 Punkten aus 21 Spielen auf dem achten Tabellenplatz. Mit einer Quote von 24,2% stellen die Gastgeber das drittbeste Powerplay der Liga. Bei durchschnittlich 6,4 Strafminuten pro Spiel sind sie zudem das fairste Team der Oberliga Süd. Top-Scorer der Blau-Weißen ist mit 30 Torbeteiligungen der tschechische Kontingentstürmer Robin Soudek. Mit dem 27-jährigen Kanadier Thomas Fergus haben die Garmischer den punktbesten Verteidiger der Oberliga Süd in ihren Reihen. Die dritte Kontingentstelle wird von dem 24-jährigen Kanadier Bair Gendunov besetzt. In 19 Einsätzen konnte dieser 21-mal punkten. Lubor Dibelka, der langjährige Leistungsträger, konnte verletzungsbedingt bisher lediglich in 12 Spielen mitwirken. Um den Kader dennoch etwas breiter aufzustellen, holten die Garmischer kürzlich den ehemaligen Bayreuther Tom Schwarz per Förderlizenz aus Weiden. Im Tor teilen sich Michael Boehm und Andreas Mechel die Einsätze.

Im Lager der Tigers sind derzeit alle Akteure einsetzbar, sodass man voraussichtlich mit voller Kaderstärke ins Wochenende gehen kann. Dass man individuelle Fehler – wie zuletzt beim Heimspiel gegen Bad Tölz, bei welchem fünf eigene Tore am Ende nicht gereicht haben um Punkte mitzunehmen – abstellen muss, ist allen bewusst. So arbeitete man in der aktuellen Trainingswoche intensiv an vielen Details, die noch nicht zur Zufriedenheit des Trainer-Teams und den Jungs auf der Eisfläche laufen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV