Bayreuth: Zum zweiten Mal in dieser Saison nach Garmisch

Bayreuth. (PM Tigers) Beim einzigen Spiel an diesem Wochenende treffen die Tigers auf den SC Riessersee.

Am Freitag treffen die Jungs um Coach Chernomaz im Olympia Eissport Zentrum auf den aktuellen Tabellensiebten. Die Oberbayern haben sich im Augenblick 35 Punkte erspielt, mussten aber die letzten fünf Spielen vier an den jeweiligen Gegner geben. Stark sind die Garmischer, wenn es die Overtime geht. Hier gewann man alle vier Vergleiche, die in dieser Saison anstanden.

Beim ersten Vergleich, Anfang November setzten sich die Tigers mit 1:6 durch, wobei man zunächst einen Rückstand egalisieren musste, was schnell gelang. Sechs verschiedene Torschützen trugen sich in die Torschützenliste der Bayreuther damals ein.

Routinier Lubor Dibelka führt die interne Scorerwertung an. 17 Treffer sowie 20 Vorlagen zu weiteren Torerfolgen stehen für den Deutsch-Tschechen zu Buche, der bereits sein drittes Engagement in Garmisch bestreitet. Ihm folgt Robin Soudek, der sich bis Dato 33 Mal auf dem Scoreboard eintragen konnte. Alexander Höller und Tobias Kircher mit jeweils 16 Punkten fallen dann schon etwas ab. Jan Nicklas Pietsch ist derzeit der punktbeste Defender, der vier Treffer sowie neun Torvorlagen auf seinem persönlichen Punktekonto verbucht.

Die Aufgabe im Tor teilen sich beinahe zu gleichen Teilen Michael Böhm und Andreas Mechel, die beide bei etwas unter 90% Fangquote stehen.

Bei den Special-Teams befindet man sich, nimmt man den Ligavergleich her, im Mittelfeld. Jeweils auf dem achten Rang geht man über die Ziellinie, schaut man sich das Powerplay, welches bei 17,8% aller Möglichkeiten erfolgreich ist an oder auch im Penaltkilling. Hier verteidigt man 77,1% aller Unterzahlspiel erfolgreich. Man sitzt aber deutlich weniger auf der Strafbank als die Bayreuther. 80 Mal zog man kleine Strafen – im Vergleich hierzu saßen die Akteure der Tigers 111 Mal auf der Strafbank.

Die Bayreuth Tigers treten mit dem gleichen Kader, wie zuletzt gegen Bad Tölz an. Weiterhin fehlen wird Jayden Schubert sowie Samuel Schindler, der bei der U20-Nationalmannschaft weilt.

„Gerade in Garmisch wird es ein schweres Spiel. Wir müssen von Anfang an bereit sein und unser Spiel spielen. Dann haben wir gute Chancen, mit Punkten aus Garmisch zurückzukehren“, ordnet Kapitän Steffen Tölzer die Aufgabe in Oberbayern ein.

