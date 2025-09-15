Bayreuth: Verdienter Sieg zum Abschluss der Vorbereitung

Bayreuth. (PM Tigers) Bei den onesto Tigers rückten Pietsch und McLeod zurück ins Lineup.

Hüserich lief an diesem Abend mit einer Gastspielerlizenz für die Blue Devils Weiden auf, welche derzeit mit einer Krankheits- und Verletzungswellen zu kämpfen haben. Im Tor bekam Meier den Vorzug.

In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, wobei die Tigers leichte Vorteile verbuchen konnten. In der 5. Minute nutzte Markkula auf Seiten der Erfurter eine unübersichtliche Situation vor dem Tor der Gastgeber und brachte die Dragons mit einem Rückhandschuss aus dem Slot früh in Führung.

Die Tigers drängten im Anschluss auf den schnellen Ausgleich. Lüsch, nach sehenswerter Vorarbeit von Verelst, und Habeck aus spitzem Winkel scheiterten jedoch am Ex-Tiger Spiewok im Erfurter Tor. Die Gäste lauerten ihrerseits auf Fehler, doch Meier im Gehäuse der Tigers war stets zur Stelle.

In der 11. Minute belohnte sich das Team von Larry Suarez für seine Bemühungen. Piskor legte auf Pietsch im Slot ab, der mit einem platzierten Schuss zum verdienten 1:1-Ausgleich traf. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Meier entschärfte einen gefährlichen 2-auf-1-Konter gegen Haarala, während Spiewok weiterhin mehrfach gefordert wurde. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel ging es somit mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Drittels übernahmen die Tigers erneut die Spielkontrolle, ohne sich dabei allerdings zwingende Chancen herauszuspielen. Die erste Gelegenheit hatten die Gäste, als Haarala frei zum Abschluss kam, den Puck jedoch über das Tor setzte. In der 28. Minute musste Habeck nach einem hohen Stock für zwei Minuten auf die Strafbank. Erfurt fand schnell in die Formation, Reed kam aus dem Bullykreis zum Schuss, verfehlte aber knapp. Kurz darauf tauchte Verelst nach einem Konter sogar in Unterzahl gefährlich vor Spiewok auf, doch der Dragons-Keeper blieb souverän. Mehr ließen die Tigers in dieser Unterzahl nicht zu und überstanden die Strafe ohne Gegentor.

In der 31. Minute musste dann erstmals ein Erfurter Spieler in die Kühlbox. Die Tigers nutzten das Powerplay eiskalt: Nach einem sehenswerten Spielzug über Brown und Bollers landete der Puck bei Verelst, der aus dem hohen Slot flach an Spiewok vorbei zum 2:1 vollendete.

Nur wenige Minuten später erhöhten die Hausherren. Piskor setzte sich nach einem Scheibengewinn energisch durch, lief allein auf Spiewok zu und jagte den Puck mit einem präzisen Schuss in den Winkel – 3:1 für die Tigers. Mit dieser verdienten Zwei-Tore-Führung ging es in die zweite Drittelpause.

Im Schlussabschnitt hatten die Gäste zunächst die große Chance zum Anschluss, als Haarala frei durch war und nur per Foul gestoppt werden konnte. Die Tigers überstanden das folgende Unterzahlspiel jedoch dank starker Paraden von Meier schadlos. Danach schlugen die Hausherren eiskalt zu. In der 49. Minute fälschte Lüsch einen Schuss von Pietsch unhaltbar zum 4:1 ab. Nur eine Minute später erhöhte Schusser mit einem Distanzschuss nach Bullygewinn von Hammerbauer auf 5:1. In der 56. Minute mussten die Tigers gleich doppelt in Unterzahl agieren.

Diese Gelegenheit nutzte Erfurt zum 5:2 durch Reed. Mehr ließen die Gastgeber aber nicht zu und brachten den Vorsprung souverän über die Zeit.

Am Ende stand ein verdienter 5:2-Heimsieg der Tigers und damit ein gelungener Abschluss der Vorbereitung.

Los geht es für die Tigers im Punktspielmodus am kommenden Freitag in

-tf-

onesto Tigers vs. Black Dragons Erfurt 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Bayreuth: Meier, McLeod – Spacek, Nedved (2), Schusser, Pietsch, Schmitz, Leask, Müllejans – Brown, Barber, Bollers, Hammerbauer, Verelst, Piskor (2), Habeck (2), Lüsch (2), Stelzmann, Maschke, Belimenko

Erfurt: Spiewok, Glatzel – Gerstung, Banach, Altmann, Jakob, Kramer, Wunderlich – Erkinjuntti, Keil, Markkula, Postel, Richter, Haarala, Herrschaft, Apitz (2), Herzog, Reed, Kiss, Denner

Schiedsrichter: Gawlik, Blankart – Ruegner, Reitz

Zuschauer: 802

Strafen: Bayreuth: 8 Erfurt: 4 PP: Bayreuth: 1/2 Erfurt: 1/4

Torfolge: 0:1 (6.) Markkula (Haarala, Keil), 1:1 (11.) Pietsch (Piskor), 2:1 (30.) Verelst (Bollers, Brown) PP1, 3:1 Piskor (Verelst), 4:1 (49.) Lüsch (Pietsch), 5:1 (50.) Schusser (Hammerbauer), 5:2 (57.) Reed PP2