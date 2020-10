Bayreuth und Rostock nÃ¤chste Eispiraten-Gegner

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Vorbereitungsphase der Eispiraten nähert sich allmählich dem Ende. In knapp zwei Wochen steht für die Crimmitschauer das erste Hauptrundenspiel der...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Vorbereitungsphase der Eispiraten nähert sich allmählich dem Ende.

In knapp zwei Wochen steht für die Crimmitschauer das erste Hauptrundenspiel der Saison an. Zuvor müssen die Schützlinge von Trainer Mario Richer noch vier Testspiele absolvieren. Zwei von ihnen bereits an diesem Wochenende. Erst kommt Bayreuth in den Sahn (23.10.2020 – 20:00 Uhr), Sonntag reisen die Sachsen dann nach Rostock (25.10.2020 – 19:00 Uhr).

„Bayreuth, die Zweite“

Lange wurde gerätselt und diskutiert. Fest steht nun, dass die Bayreuth Tigers zum morgigen Testspiel nach Crimmitschau reisen werden und sich mit den Eispiraten duellieren. Wenn auch mit einem Mini-Kader! Teile der Tigers-Mannschaft befinden sich noch immer in Quarantäne oder konnten noch nicht richtig mit dem Team trainieren. Dennoch wollen die Franken nun auch endlich in die Vorbereitung auf die anstehende DEL2-Saison starten – nachdem die beiden Testspiele am letzten Wochenende, unter anderem gegen die Eispiraten, abgesagt wurden.

In der vergangenen DEL2-Spielzeit 2019/20 duellierten sich die beiden Ligakontrahenten vier Mal, dabei konten jeweils die Gästeteams ihre beiden Auswärtsspiele gewinnen. Letztlich schlossen beide die Saison mit einem Playdown-Platz ab und hätten sich in diesen sogar noch gegenübergestanden. Aufgrund der damals noch jungen Corona-Pandemie wurde die Saison jedoch vorzeitig abgebrochen.

Die Eispiraten wollen nun das erste Aufeinandertreffen seit März natürlich für sich entscheiden und können mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in die Partie gehen. Bis auf den Ausrutscher in Weißwasser, können sich die letzten Ergebnisse durchaus sehen lassen. Gerade die Derbysiege im Sahnpark, gegen Dresden und Weißwasser, stimmen auch für das anstehende Testspielwochenende zuversichtlich.

Am morgigen Freitag sind vom Gesundheitsamt erneut 500 Besucher zugelassen worden. Nach Abzug der Saisontickets gingen gestern knapp 300 Tickets in den freien Verkauf für das Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers.

Nächste Überraschung im Nord-Ost-Pokal vermeiden!

Ungeschlagen in der bisherigen Vorbereitungsphase sind bislang die Rostock Piranhas! Das Nordlicht aus der Oberliga konnte sich zwei mal recht deutlich gegen den Adendorfer EC durchsetzen und behielt auch am Dienstag gegen die Hamburg Crocodiles die Oberhand (5:3). Eine dicke Überraschung gelang den Piranhas jedoch am 16. Oktober im Rahmen des Nord-Ost-Pokals – Mit 3:2 schlug der Drittligist die Dresdner Eislöwen in der sächsischen Landeshauptstadt.

Für den Nordclub steht am Sonntag auch erstmals ein Heimspiel in der neuen Saison an. Wichtige Umbaumaßnahmen in der Rostocker Eishalle an der Schillingallee wurden vorgenommen und das Team von Piranhas-Trainer Niels Garbe ist hochmotiviert, in der eigenen Halle gleich für die nächste faustdicke Überraschung des Nord-Ost-Pokals zu sorgen.

Die Eispiraten, die fast am Ende ihrer Vorbereitung angekommen sind, wollen dies natürlich vermeiden und ihrer Favoritenrolle auch auf fremden Eis gerecht werden. Stand heute kann Cheftrainer Mario Richer in den kommenden beiden Partien auch auf einen „vollen“ Kader bauen, jedoch nicht auf Fans aus den eigenen Reihen. Auch bei den Rostock Piranhas sind Gästefans vorerst nicht erlaubt.