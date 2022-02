Bayreuth: Ãœberzeugender Auftritt beschert drei Punkte!

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Pruden und Menner sowie der Unterstützung von drei Jungs aus Nürnberg ging es am Donnerstagabend gegen den Tabellenzweiten ins Spiel....

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Pruden und Menner sowie der Unterstützung von drei Jungs aus Nürnberg ging es am Donnerstagabend gegen den Tabellenzweiten ins Spiel.

Kolozvary macht die 500 voll!

Es dauerte bis etwa zur Hälfte des Abschnitts, bis beide Teams etwas Struktur in ihr Spiel bekamen, wobei es die Tigers waren, die zwei/drei Versuche hatten, die jedoch nicht zwingend genug daherkamen. Auch ein Überzahlspiel, als Eichiger auf der Strafbank Platz genommen hatte, war ziemlich überschaubar und ohne wirklichen Abschluss auf Seiten der Gastgeber. Als nach 13 gespielten Minuten erstmals mit Pruden ein Akteur der Heimmannschaft auf der Strafbank war und die Towerstars im Aufbau die Scheibe an Kolozvary verloren, passte dieser schnell auf Järvleäinen, der Langmann aussteigen ließ und per Shorthander die Führung herausschoss, wobei unser Kapitän bei dieser Aktion seinen 500. Scorerpunkt im Trikot der Tigers erzielen konnte. Zwei Minuten vor Ende des Abschnitts scheiterte Järveläinen an Langmann. Die vom Goalie wegspringende Scheibe nahm Zucker auf, der einen schnellen Konter lief und mit der einzigen echten Chance der Gäste in diesem Drittel den Ausgleich auf die Anzeigentafel schreiben konnte. Nur noch Sekunden auf der Uhr, scheiterte erneut der Bayreuther Toptorjäger am Goalie der Towerstars in aussichtsreicher Position, sodass das Unentschieden zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaft für die Gäste daherkam.

2 Shorthander gegen das beste Überzahlspiel der Liga!

Mit Volldampf aus der Kabine und mit einem Kolozvary, der nach einigen Spielen ohne Punktausbeute, seinem Jubiläums-Punkt schnell noch einen draufsetzen wollte. Von Meier, der über die rechte Seite ins Drittel lief, schön eingesetzt, traf der Kapitän 26 Sekunden nach Wiederanpfiff zur erneuten Führung. Einem in der 26. Minute gefahrenen eher harmlos wirkenden Check von Henriquez-Morales gegen Pilu hatte zur Folge, dass der Förderlizenz-Akteur aus Nürnberg im Gesicht blutend in die Kabine musste. Fünf Minuten für den Gäste-Akteur, sowie zwei Minuten für Ribarik, der seinem Kollegen „zur Seite“ sprang, waren die Folge. Zudem einige Stiche, mit denen Pilu genäht werden musste und nach einigen Minuten wieder bei seiner Mannschaft war. Als nun Platz auf der Eisfläche war, da beide Teams zunächst mit vier Feldspielern agierten, und ein Schuss von Hohmann geblockt wurde, konnte MacDonald im direkten Gegenzug Steinhauer überwinden und nochmal den Ausgleich erzielen. Als Ribarik zurückkam und in diesem Moment Davis an Langmann scheiterte war es Hohmann, der reaktionsschnell reagiert und die Scheibe ins Netz legte. Ebenso schnell und gut reagierte Steinhauer als er sich plötzlich MacDonald gegenübersah. Und nochmal der Bayreuther Goalie im Blickpunkt, als er nach einer Strafe, die Schumacher nahm, gegen Zucker einen klasse Save zeigte. Gegen das Überzahltor, das Dietz wenige Augenblicke später erzielte, war dann auch Steinhauer machtlos. Von Verunsicherung am heutigen Abend, auch nach dem dritten Ausgleichstreffer der Gäste, jedoch keine Spur beim Team der Tigers. Hohmann kreiselte im Angriffsdrittel, suchte einen Mitspieler und fand diesen mit einem starken Pass in Person von Meisinger, der zum 4:3 stellte, was gleichzeitig den Feierabend für Langmann bedeutet, der für Salvarani Platz machen musste. Und damit nicht genug. Als Kunz zwei Minuten zum Abkühlen musste, und kurz darauf Kretschmann auf die Reise geschickt wurde, erzielte dieser wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff, mit dem zweiten Shorthander des Abends, das 5:3 für sein Team.

Steinhauer mit starkem Spiel

Erneut war es Kolozvary, der zu Beginn des Schlussabschnitts die erste Chance hatte und aus kurzer Distanz scheiterte. Ebenso wie kurz darauf Kretschmann. Gnyp war es dann, der für die Towerstars zum abkühlen musste. Das Überzahlspiel war gerade abgelaufen, da nahm Kolozvary den Schuss von der blauen Linie. Salvarani ließ die Scheibe fallen und Bindels stand goldrichtig, um diese über die Linie zu drücken. Nur kurze Zeit später ein schöner Pass von Hohmann, den Pither direkt nimmt aber nicht am Goalie der Towerstars vorbei bekommt. Die erste echte Chance für die Gäste nach 50 gespielten Minuten als MacDonald durchläuft und Steinhauer zu einem Blitzreaktion zwingt. Als Hohmann nach 55 Minuten die Scheibe ins Drittel getragen hatte und Järveläinen Davis findet, schließt dieser aus dem Halbfeld zum 7:3 ab.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Ravensburg Towerstars 7:3 (1:1, 4:2, 2:0)

Bayreuth: Steinhauer, Herden, Nico Zimmermann – Pokovic, Pruden (2), Meisinger, Davis, Menner, Pilu – Hohmann, Kolozvary, Järveläinen, Ribarik (4), Lobach, Bindels, Kretschmann, Schumacher (2), Meier, Kunz (2), Pither

Ravensburg: Langmann, Salvarani – Gnyp (2), Dronia, Ketterer, Hessler, Sezemsky, Pfaffengut (2), Eichinger – Saakyan, Mayer, Henriquez-Morales (5), MacDonald, Dosch, Herr, Brune, Sarault, Czarnik, Driendl, Diez, Zucker

Zuschauer: 695

Schiedsrichter: Lajoie, Schadewaldt – Milling, Six

Strafen: Bayreuth: 10 Ravensburg: 9 PP: Bayreuth: 1/4 Ravensburg: 1/4

Torfolge: 1:0 (13.) Järveläinen (Kolozvary) SH, 1:1 (18.) Zucker (Herr), 2:1 (21.) Kolozvary (Meier, Schumacher), 2:2 (24.) MacDonald (Ketterer), 3:2 (26.) Hohmann (Kretschmann, Davis) PP1, 3:3 (37.) Dietz (Sarault, Eichinger) PP1, 4:3 (39.) Meisinger (Hohmann, Kretschmann), 5:3 (40.) Kretschmann (Hohmann, Davis) SH, 6:3 (44.) Bindels (Kolozvary, Pruden), 7:3 (55.) Davis (Hohmann, Järveläinen)