Bayreuth: Trainerteam fÃ¼r die kommende DEL2-Spielzeit steht

Bayreuth. (PM Tigers) Das „alte Team“ an der Bande des oberfränkischen Eishockeyclubs ist zu zwei Dritteln auch das „Neue“.

Mit Rich Chernomaz hat man einen renommierten Übungsleiter und „Trainerfuchs“ davon überzeugen können, die Geschicke an der Bande der Tigers weiterhin zu leiten. Ende November 2022 aus dem „Ruhestand“ zurückgekehrt, galt zunächst die Vereinbarung für beide Seiten, dass man bis Saisonende zusammenarbeiten wird und nach Möglichkeit den Klassenerhalt in der DEL2 sichert.

„Rich hat das Team in einer sehr schwierigen Phase übernommen und das erklärte Ziel, weiterhin in der DEL2 spielen zu können, erreicht. Ein Trainer, der mit allen Wassern gewaschen ist und in der Zeit seines Engagements hier in Bayreuth wieder „Blut geleckt“ hat“, ist Manager Sport Rainer Schan froh über die Entwicklung auf der Kommandobrücke der Tigers. Und Schan weiter: „Wir mussten lange Zeit zweigleisig planen und für uns kam auch nur ein Trainer in Frage, der sich den beiden möglichen Szenarien stellt. Die ersten Gespräche mit Rich haben wir bereits im Januar geführt und ausgelotet, ob über ein weiteres Engagement Interesse besteht, was er bejaht hat und welches wir kürzlich finalisieren konnten. Ich bin froh, dass wir Rich für die nächsten beiden Spielzeiten an uns binden konnten und mit diesem Trainerteam etwas Neues in Bayreuth aufbauen werden.“

Auch Marc Vorderbrüggen wird weiterhin Teil des Teams bleiben und künftig wieder den Posten des Co-Trainers begleiten. „Marc hat trotz seines jungen Alters bereits beträchtliche Erfahrung als Assistent Coach und macht hier einen hervorragenden Job. Zudem kennen wir uns bereits ziemlich lange und haben in dieser Zeit eine einwandfreie Vertrauensbasis aufgebaut“ erklärt Rainer Schan.

Neu zum Team wird Michael Baindl stoßen. Der ehemalige Mittelstürmer, der über die Erfahrung von über 800 Profieinsätzen in der DEL, DEL2 sowie Oberliga verfügt und seine aktive Spielerkarriere 2021 beendet hat, verbrachte die letzten beiden Spielzeiten als Headcoach beim TEV Miesbach, den er zwei Mal in Folge ins Bayernligafinale führen konnte. Der studierte Athletik- und Fitnesstrainer komplettiert das Trio an der Bande der Tigers und ist vordergründig für alle Belange, was die Fitness des spielenden Personals anbetrifft, verantwortlich.

Die Verpflichtung Baindls geht einher mit dem Abschied von Dr. Johan Merbah, den es wieder ins Ruhrgebiet zurückzieht. „Wir sind Johan sehr dankbar, dass er uns ab Mitte Januar bis Saisonende spontan zugesagt hat und dem Team die zu diesem Zeitpunkt noch machbare notwendige Fitness vermitteln konnte. Der Klassenerhalt ist auch ein Stück weit sein Verdienst“, ist Schan dem gebürtigen Franzosen und ehemaligen Goalie dankbar. -av

