Bayreuth: Tom Schwarz ist wieder da!

Bayreuth. (PM Tigers) Tom Schwarz, im Vorjahr kurzzeitig im Kader der Tigers, kehrt zurück.

Die Lizenzierung wurde im Laufe des Tages durchgeführt, sodass einem Einsatz am heutigen Abend gegen Landshut nichts im Wege steht.

„Ich kenne Rainer schon sehr lange, da er wie ich aus Ravensburg kommt. Mit seinem Schwiegervater habe ich noch zusammen gespielt. Rainer ist kürzlich mit der Bitte auf mich zugekommen ob Tom mit dem Team trainieren könne. Dem stand aus unserer Sicht nichts im Wege. Das Trainer-Team hat nach den erlangten Eindrücken in den Trainingseinheiten diese Woche den Wunsch an uns herangetragen, dass man Tom für das DEL2-Team lizenziert. Er ist Bayreuther und soll selbstverständlich diese Chance bekommen. Dass man im letzten Jahr unterschiedlicher Ansichten war und Tom darauf hin gewechselt ist, soll der Vergangenheit angehören. Es geht ausschließlich um einen jungen Akteur, der sich beweisen will und soll“, so Klaus Weber, der Tom Schwarz als Berater vertritt.

„Ich freue mich, dass ich die Chance erhalte und werde alles daran setzen, dass ich möglichst viel Eiszeit bekomme. Wichtig ist mir, dass ich Erfahrungen sammeln kann“, sieht Tom positiv auf die nächsten Tage und Wochen voraus.

„Als ich nach Bayreuth gekommen bin, habe ich mich auch nach einheimischen Spielern erkundigt, die Potential für die DEL2 haben könnten. Hier ist dann sofort der Name Tom Schwarz gefallen. Auch wenn es im Vorjahr Schwierigkeiten gegeben hat, die mir erklärt wurden, gehören diese der Vergangenheit an. Wir haben Tom, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, dann ins Training eingeladen, bei welchem er einen guten Eindruck hinterlassen hat“, so Rainer Schan zum jüngsten Neuzugang im Tigerskader. „Ich freue mich, dass Tom wieder im Kader steht und bereit ist uns in der derzeit schwierigen Phase zu helfen“.

