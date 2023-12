Bayreuth Tigers: Wilder Auftritt mit unzÃ¤hligen Strafen bringt Altmeister FÃ¼ssen zwei Punkte

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Es waren keine vier Minuten gespielt, da sahen sich die Tigers einer doppelten Überzahl gegenüber, nachdem zunächst Schubert auf...

Bayreuth. (PM Tigers) Es waren keine vier Minuten gespielt, da sahen sich die Tigers einer doppelten Überzahl gegenüber, nachdem zunächst Schubert auf die Strafbank gewandert war und eine gute halbe Minute später M. Drothen, wegen zu vielen Feldspielern, folgte. Die Gäste nutzten dies blitzschnell, nach nur 13 Sekunden, aus. Bureau-Blais zielte aus halbrechter Position ins obere Toreck und brachte damit seine Farben in Führung.

Die Korrektur folgte wenige Minuten später, als Stach seinem eigenen Schuss nachsetzte und aus kurzer Distanz zum Ausgleich traf. In der Folge setzte Fabian aus guter Position zu hoch an und Schwarz scheiterte knapp, nachdem er die komplette Eisfläche mit der Scheibe am Schläger durchlaufen hatte. Im Anschluss kam die große Zeit von Kai Kristian, der mehrfach riesen Chancen der Gäste wegnehmen musste. Selbst bei eigener Überzahl stand der Torhüter derTigers im Mittelpunkt, als er zunächst einen Konter der Füssener wegnahm und kurz darauf gegen Seitz im Slot klären musste. Das Glück des Tüchtigen ereilte ihn dann bei einem Lattentreffer der Gäste, bevor er gegen Straub stark reagierte und bei einem Alleingang von Sivic stabil blieb, sodass man mit einem Unentschieden in die erste Pause gehen konnte.

Mit mehr Schwung kamen die Tigers aus der Kabine und kamen schnell durch Stach und im Anschluss durch Hult und Elo, der aus kurzer Distanz abfeuerte, zu guten Gelegenheiten. Erfolgreicher sollten aber die Gäste aus Füssen sein, die durch Bureau-Blais, der sich die Scheibe erkämpft hatte, ins Angriffsdrittel fuhr und mit einem kurzen Verzögern zur erneuten Führung traf. Eine Unterzahl verteidigte man gut, bevor Hult aus halbrechter Position zu zentral abzog. Kurze Zeit später war Schwarz Nutznießer als die Defensive der Füssener die Scheibe nicht wegbekamen und der junge Bayreuther Stürmer zum Ausgleich einschießen konnte. Als nach 34 Minuten Kaiser zwei Minuten zusehen musste, sah man ein durchdachtes Überzahlspiel der Tigers, das man erfolgreich abschließen konnte. Stach drückte die Scheibe aus kurzer Distanz über die Linie und schrieb damit erstmals die Führung für die Gastgeber. Einen Check von Schubert gegen Sivic werteten die Unparteiischen als Bandencheck und schickten den Bayreuther Angreifer mit 5 + Spieldauer zum Duschen. Lange wehrte man sich, doch am Ende wurde der Druck des Powerplays der Gäste so stark, dass man den Ausgleich durch Neudecker hinnehmen musste. Dem nicht genug, traf in der gleichen Überzahl, und kurz vor der zweiten Pause, Bureau-Blais zur erneuten Führung für die Gäste.

Mit einer kalten Dusche für die Tigers ging es in den Schlussabschnitt, in welchem die Gäste nach nur 30 Sekunden den dritten Überzahltreffer der großen Strafe gegen Schubert erzielten und damit zwei Tore Vorsprung auf die Anzeigentafel schrieben. Die Tigers aber nicht bereit zum Aufstecken, liefen Angriff um Angriff und kamen durch Schaefer und Hult zu Möglichkeiten, bevor man in Überzahl ran durfte. Hier war es Tiffels, der von der blauen Linie die Scheibe durch Freund und Feind hindurch ins Schwarze traf. Als Keller, Neudecker und kurz darauf auch Bleicher auf die Strafbank wanderten, konnten die Tigers für genau eine Minute in doppelter Überzahl agieren und nutzten diese Gelegenheit auch aus. Stach suchte und fand Elo, der in Torjägermanier den Ausgleich in die Maschen setzte. Als Stach nach 55 Minuten mit einem „No-Look-Pass“ Hult bediente, reagierte dieser blitzschnell und schoss seine Farben in Führung. Das Momentum auf Seiten der Tigers nahmen die Gäste, als Zernikel auf die Strafbank musste und man wenige Sekunden vor Ablauf dieser Strafe durch Bleicher zum Ausgleich kam. Genau dieser Akteur war es auch, der in der dann notwendigen Overtime, nachdem Elo knapp gescheitert war, den Deckel auf die Partie machte und mit seinem Siegtreffer seinen Farben den Zusatzpunkt sicherte.

Der nächste Auftritt der Tigers folgt am Samstag, wenn man um 20:00 Uhr bei den Blue Devils Weiden antreten wird.

-av-

Bayreuth Tigers vs. EV Füssen 6:7 (1:1, 2:3,3:2/ 0:1) n.V.

Bayreuth: Kristian, Appler, Schulte – Tölzer, Reinig (2), Schmidt, Tiffels, Zernikel (2), Nuss, Krüger – Elo, Hult, Stach (2), Schubert (27), Schaefer, Ledlin (2), Bergbauer (2), N. Schindler, R. Drothen, Fabian, M. Drothen (2), Schwarz

Füssen: Hötzinger, Wiedemann – Bureau-Blais, Bleicher (2), Malzer, Keller (2), Jentsch, Kaiser (2) – Seitz, Straub (2), Neudecker (2), Sivic, Deubler, Zimmer, Kryvorutskyy (2), Schuster, Arkiomaa, Moor (2), Thal, Fischer

Schiedsrichter: Steingross, Anselm – Reitz, Müller-Osten

Zuschauer: 1.517

Strafen: Bayreuth: 39 Füssen: 14 PP: Bayreuth: 3/6 Füssen: 5/9

Torfolge: 0:1 (4.) Bureau-Blais (Zimmer) PP2, 1:1 (7.) Stach (Schmidt, Hult), 1:2 (27.) Bureau-Blais, 2:2 (32.) Schwarz (M. Drothen, Fabian), 3:2 (36.) Stach (Schmidt, Elo) PP1, 3:3 (39.) Neudecker (Arkiomaa) PP1, 3:4 (40.) Bureau-Blais (Arkiomaa, Straub) PP1, 3:5 (41.) Neudecker (Arkiomaa) PP1, 4:5 (45.) Tiffels (Reinig) PP1, 5:5 (52.) Elo (Schmidt, Stach) PP2, 6:5 (55.) Hult (Elo, Stach), 6:6 (57.) Bleicher (Zimmer, Kryvorutskyy) PP1, 6:7 (61.) Bleicher (Arkiomaa, Kryvorutskyy)