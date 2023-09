Bayreuth Tigers vor dem Doppelvergleich mit den Scorpions

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Nach drei Partien gegen DEL2-Teams sowie gegen Essen aus der Oberliga Nord stehen am Wochenende zwei Vergleiche mit den...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach drei Partien gegen DEL2-Teams sowie gegen Essen aus der Oberliga Nord stehen am Wochenende zwei Vergleiche mit den Hannover Scorpions auf dem Programm.

Zunächst trifft man am Freitag um 20:00 Uhr in der RSS Arena aufeinander, bevor es am Sonntag um 18:00 Uhr im Bayreuther Tigerkäfig zum Rückspiel kommt.

Der langjährige DEL-Club und Deutsche Meister von 2010 ist eines jener Oberliga-Teams, welches berechtigte Ambitionen zum Aufstieg in die DEL2 haben darf. Bereits im letzten Jahr lieferte mit Weiden und dem späteren Aufsteiger Starbulls Rosenheim – gegen die man im Halbfinale die Segel streichen musste einen Wettkampf um den Aufstieg. Dass man es „ernst meint“ in Sachen Aufstieg in der Landeshauptstadt Niedersachsens belegt der Kader und die zuletzt getätigten Verpflichtungen.

Zu Andy Reiss und Robin Thomson, die in der abgelaufenen Saison als Offensivverteidiger zusammen gut 100 Punkte auf ihr Konto gebracht haben, gesellt sich mit Zack Dybowski ein Defender, der ebenfalls mit einem ordentlichen Offensivdrang ausgestattet ist und ursprünglich in Bayreuth unterschrieben hatte. Einen weiteren Routinier hat man mit Markus Götz in seinen Reihen, der über jahrelange höherklassige Erfahrung verfügt.

Auch in der Offensive sind die Mannen um „Trainerfuchs“ Kevin Gaudet hochkarätig besetzt. Hat man mit Pascal Aquin sowie Allan McPherson zwei Angreifer, die in der letzten Spielzeit jeweils über 120 Punkte gesammelt haben und damit schon ein Ausrufezeichen setzen konnten, gesellen sich in der aktuellen Spielzeit weitere Spitzenkräfte hinzu. So wurde mit Justin Kirsch ein Angreifer unter Vertrag genommen, der auf knapp 500 Einsätze in der DEL2 zurückblicken kann und dort meist für 50 Punkte pro Spielzeit gut war. „Mr. Oberliga“ Brad Snetsinger (455 Spiele, 839 Punkte) fand ebenfalls den Weg nach Niedersachsen. Der 36-Jährige war zuletzt verletzungsbedingt jedoch nicht aktiv. Aus Crimmitschau konnte man Patrick Pohl loseisen, der dort für acht Spielzeiten aktiv war, stets zu den Leistungsträgern zählte und zudem über 250 Einsätze in der DEL vorweisen kann. Als Königstransfer darf sicher Dylan Wruck genannt werden. Der 30-jährige Deutsch-Kanadier hat in drei DEL2-Spielzeiten 239 Punkte gesammelt und kann auf die Erfahrung von über 250 Einsätzen in der DEL zurückblicken, wo er zuletzt in Frankfurt aktiv war.

Im Tor setzt man auf Jerry Kuhn, den man aus Kassel verpflichten konnte. Nach 4,5 Jahren in welchen der Deutsch-Amerikaner zu großen Teilen als Nummer eins in Hessen gefangen hat, erfolgte nun der Wechsel des 37-jährigen Routiniers. Zudem steht Ennio Albrecht zur Verfügung, der in Wolfsburg unter Vertrag steht, jedoch mit einer Förderlizenz auch für die Scorpions spielberechtigt ist.

Für die Tigers wird es darum gehen, weiter an der Abstimmung zu arbeiten und den begonnenen Weg fortzusetzen. „Am Wochenende werden wir einen „back to back“-Vergleich haben, was wie auch in den bisherigen Spielen erneut ein sehr guter Test für uns sein wird, da die Scorpions zwar in unserer Liga spielen, aber mit Weiden zusammen vom Niveau her einen DEL2-Kader stellen. Wir möchten sehen, dass unsere Jungs dagegenhalten, körperlich präsenter sind im Bezug auf das Blocken von Schüssen, das Offensivspiels des Gegners schnell unterbinden und ein besseres und einfacheres Transitionspiel zeigen. Wichtig ist es für uns die Fortschritte im System weiterhin zu sehen und zu verbessern, dafür ist die Vorbereitung da“, zeigt Assistenz-Coach Marc Vorderbrüggen die Aufgaben für das Wochenende auf.

