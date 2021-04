Bayreuth Tigers verpflichten Topscorer

Bayreuth. (PM Tigers) Die Analyse der vergangenen Spielzeit und die sich daraus ergebenden Ziele der sportlichen Planung für die kommende Runde münden in die...

Der US-Amerikaner absolvierte seine erste Spielzeit in Deutschland bei den Hessen und konnte mit insgesamt 79 Scorerpunkten in 49 Spielen beeindruckende Werte liefern. Damit belegte er in der abgebrochenen Hauptrunde den dritten Platz unter den besten Punktesammlern der Liga. Mit 59 Torvorlagen steht der gemeinsam mit Marco Pfleger an der Spitze dieser Wertung.

Der 28-jährige Außenstürmer, der auch als Center agieren kann, genoss seine Ausbildung an der Boston University und absolvierte nach vier Jahren in der NCAA zwei Jahre in der East Coast Hockey League und kam auch zu fünf Einsätzen in der AHL. 2017 zog es ihn erstmals nach Europa: Beim HC Banska Bystrica hatte er maßgeblichen Anteil beim Erreichen der slowakischen Meisterschaft. Es folgte ein Jahr beim EHC Olten in der zweiten Schweizer Liga, bevor es erneut nach Banska Bystrica ging. Im vergangenen Jahr führte ihn seine Reise dann nach Bad Nauheim, wo er die genannt starke Werte lieferte. Gegen sein neues Team gelangen Hohmann übrigens 1 Tor und 7 Vorlagen in 4 Spielen.

„Wir wollen gleich zu Beginn der Kaderzusammenstellung ein positives Zeichen setzen“, ordnet Geschäftsführer Matthias Wendel die Neuverpflichtung ein: „Cason hat in Bad Nauheim seine Stärken bereits gezeigt und soll das nun bei uns fortführen.“

Auch Trainer Petri Kujala freut sich auf den Neuzugang: „Cason ist ein sehr kreativer Offensiv-Spieler, der besonders in 1 gegen 1-Situationen seine Stärken ausspielen kann. Er hat ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler und setzt diese entsprechend in Szene. Dass er auch als Mittelstürmer agieren kann, gibt uns natürlich mehr Optionen.“

Wir hatten die Gelegenheit, ein kurzes Interview mit Cason zu führen, bevor es in den kommenden Tagen für ihn in die amerikanische Heimat geht.

Medienteam: „Cason, wir freuen uns, dich bald in Bayreuth begrüßen zu dürfen. Weiß du schon irgendetwas über die Stadt?“

C. Hohmann: „Ganz ehrlich, da weiß ich noch wenig. Ich war zu zwei Spielen dort und die Jungs sagen, dass es eine schöne Stadt ist. Da werde ich mir bald selbst ein Bild von machen.“

Medienteam: „Wie wirst du deinen Sommer verbringen?“

C. Hohmann: „Ich werde die nächsten Monate in Boston sein, wo meine Familie lebt. Ich hoffe, dass es wieder möglich sein wird, sich mit Freunden zu treffen und Zeit zu verbringen, was jetzt seit langer Zeit nicht möglich war. Nach ein wenig Erholung geht dann die Vorbereitung auf die neue Saison los.“

Medienteam: „Wie würdest du selbst deine Spielweise beschreiben?“

C. Hohmann: „Ich sehe mich schon als Spielmacher, ich will den Puck auf dem Eis bewegen und meine Mitspieler mit guten Zuspielen in Position bringen. Natürlich will ich auch selbst Tore schießen, bin aber mehr der Vorbereiter, weil ich das Spiel gut lesen kann.“

Medienteam: „Welche Ziele kann man sich zu diesem frühen Zeitpunkt setzen?“

C. Hohmann: „Ich will dazu beitragen, dass wir eine bessere Saison spielen als zuletzt. Natürlich will jeder Eishockeyspieler in die Playoffs, aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen und uns dann Schritt für Schritt nach vorne arbeiten.“

Medienteam: „Danke für deine Zeit. Wir freuen uns darauf, dich zur Vorbereitung in Bayreuth begrüßen zu dürfen.“

-kno-