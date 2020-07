Bayreuth Tigers vereinbaren fÃ¼nf Testspiele – Heimspiele vor maximal 1000 Zuschauern

Bayreuth. (PM Tigers) DEL2-Klub Bayreuth Tigers kann bekannt geben, dass für die anstehende Saison fünf Testspiele vereinbart wurden. Immer, und dies bitten die Tigers...

Bayreuth. (PM Tigers) DEL2-Klub Bayreuth Tigers kann bekannt geben, dass für die anstehende Saison fünf Testspiele vereinbart wurden.

Immer, und dies bitten die Tigers explizit zu beachten, vorbehaltlich aller Genehmigungen der Behörden, werden im September 2020 gegen folgende Teams aus der Oberliga Süd Vorbereitungsspiele durchgeführt.

Bayreuth Tigers vs. Deggendorfer SC // Sonntag, 13.09.2020

Regensburg vs. Bayreuth Tigers // Freitag, 18.09.2020

Deggendorfer SC vs. Bayreuth Tigers // Sonntag, 20.09.2020

Bayreuth Tigers vs. Starbulls Rosenheim // Freitag, 25.09.2020

Starbulls Rosenheim vs. Bayreuth Tigers // Sonntag, 27.09.2020

Die Tigers bitten zu beachten: Für die vereinbarten Heimspiele im Bayreuther Tigerkäfig, gegen Deggendorf und Rosenheim, bitten wir um Verständnis, dass wir uns hier selbst auferlegen, mit maximal 1000 Zuschauern – und auch hier gilt, dass behördliche Genehmigungen vorliegen müssen – die Veranstaltungen durchzuführen.

Hier werden zunächst Inhaber von Dauerkarten Vorrang haben. Die restlichen Tickets werden dann im freien Verkauf angeboten.