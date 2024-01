Bayreuth Tigers treten in Peiting an â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Nach unruhigen Tagen und unzähligen intern geführten Gesprächen werden die Bayreuth Tigers am heutigen Abend um 19:30 Uhr mit abgespecktem Kader...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach unruhigen Tagen und unzähligen intern geführten Gesprächen werden die Bayreuth Tigers am heutigen Abend um 19:30 Uhr mit abgespecktem Kader beim EC Peiting antreten.

Die drei in der bisherigen Saison ausgetragenen Partien gingen an die Tigers. Die Auftritte im Bayreuther Tigerkäfig gingen mit 4:2 im Oktober, sowie mit 8:1 im Januar klar an die Oberfranken. Auch in Oberbayern hielt man sich im November mit einem 1:5-Erfolg schadlos.

Aktuell liegt der ECP, mit 48 erspielten Punkten, auf dem achten Tabellenplatz. Mit Felix Brassard und Brett Ouderkirk ragen zwei Kontingentangreifer, die 52 bzw. 51 Punkte auf ihr persönliches Konto geschossen haben, heraus. Ihnen folgt mit Samuel Payeur der dritte kanadische Import, der mit 16 Treffern sowie 15 Vorlagen bei 31 Punkten steht und zudem mit knapp 80 Minuten die meisten Strafen zieht. Die Fäden in der Defensive ziehen Andreas Feuerecker, Alexander Biberger und Daniel Holzmann, die auch Offensiv in Erscheinung treten. Die Aufgabe im Tor teilen sich fast zu gleichen Teilen Andreas Magg und Konrad Fiedler, die beide eine Fangquote von unter 90% aufweisen. Beim Powerplay liegt man derzeit bei knapp unter 20% Erfolgsquote, welche im Vergleich zu den Tigers, die bei fast jedem dritten Überzahlspiel treffen, ausbaufähig erscheint. Im Penaltykilling nehmen sich beide Teams nicht viel.

Ob Unterstützung aus Ingolstadt möglich sein wird, entscheidet sich kurzfristig im Laufe des Tages.

-av-

Statement der Pluta Rechtsanwalts GmbH Bayreuth.

Pressestatement

Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH ist seit 26. Januar 2024 vorläufiger Insolvenzverwalter der Bayreuth Tigers Eishockey GmbH. Der Rechtsanwalt teilt mit: „Das Auswärtsspiel der Bayreuth Tigers am Dienstag, 30. Januar 2024, kann durchgeführt werden. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Ein regionales Busunternehmen fährt die Spieler, die für die Tigers auflaufen werden. Dafür danken wir allen Beteiligten.“

Für die Durchführung des kommenden Heimspiels am Sonntag, 4. Februar 2024, im Kunsteisstadion Bayreuth laufen derzeit noch die Gespräche. Hierzu müssen noch einige Themen geklärt werden, unter anderem die Stadionnutzung und das Catering. Zudem ist wichtig, dass die Spieler die Betriebsfortführung der Bayreuth Tigers Eishockey GmbH unterstützen.