Bayreuth Tigers trennen sich von zwei Akteuren

Bayreuth. (PM Tigers) Nach einvernehmlichen und freundschaftlichen Gesprächen ist man zu dem gemeinschaftlichen Entschluss gekommen, die Verträge mit Jakub Kania sowie mit Marius Winkelmann...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach einvernehmlichen und freundschaftlichen Gesprächen ist man zu dem gemeinschaftlichen Entschluss gekommen, die Verträge mit Jakub Kania sowie mit Marius Winkelmann aufzulösen.

Marius Winkelmann wird sich einem Verein in der Oberliga anschließen, bei welchem er in Kürze vorgestellt werden wird. Auch Jakub Kania, der eine neue Herausforderung sucht und ein Engagement bei einem anderen Eishockeyverein anstrebt, wollte man nicht im Wege stehen und einigte sich darauf, den Kontrakt in Bayreuth zu beenden.

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei Marius und bei Jakub und wünschen beiden Jungs für ihre sportliche sowie private Zukunft alles Gute“, so die Tigers in einer Pressemitteilung.

-av-