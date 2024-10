Bayreuth Tigers sind am Mittwoch im Isarwinkel gefordert

Bayreuth. (PM Tigers) Für die onesto Tigers Bayreuth steht am Mittwoch das nächste Spiel der noch jungen Saison an. Um 19:30 Uhr gastiert man...

Bayreuth. (PM Tigers) Für die onesto Tigers Bayreuth steht am Mittwoch das nächste Spiel der noch jungen Saison an.

Um 19:30 Uhr gastiert man bei den Tölzer Löwen.

Die Gastgeber haben wohl das schwerste Auftaktprogramm der gesamten Liga hinter sich: Nach dem Heimauftakt gegen Heilbronn folgte die Reise zu den Bietigheim Steelers, ehe es nach Deggendorf ging und man zuletzt den EC Peiting empfing. Gleich am ersten Spieltag gelang mit einem knappen 3:2-Heimsieg gegen die Falken eine erste Überraschung, die beiden folgenden Duelle verlor man aber deutlich mit 2:8 in Deggendorf und 1:5 in Bietigheim. Am Sonntag konnte man dann in die Erfolgsspur einbiegen und einen 6:3-Heimsieg gegen Peiting verbuchen. Damit findet man sich aktuell auf Platz 8 der Tabelle wieder, hat aber auch schon gegen drei Aufstiegsaspiranten spielen müssen. Sehr stark präsentiert man sich bisher im Powerplay mit einer Erfolgsquote von 29,4 Prozent.

Im Team von Trainer Axel Kammerer konnte man in der Sommerpause zwei gestandene Spieler begrüßen: Dominik Daxlberger kam aus Rosenheim und mit Sandro Schönberger kehrte ein Stürmer zurück an den Ort, an dem er seine Nachwuchszeit verbrachte. Mi Jack Olmstead wurde ein US-amerikanischer Kontingentstürmer verpflichtet, dem in vier Spielen schon sechs Scorerpunkte (2 Tore + 4 Vorlagen) gelangen. Die beiden weiteren Kontingentstellen besetzen wie schon im Vorjahr der slowenische Verteidiger Klemen Pretnar und der finnische Angreifer Topi Piipponen. Mit Christoph Fischhaber, Philipp Schlager und Marc Schmidpeter findet sich jede Menge Erfahrung im Kader der Löwen. dazu kommen einige junge Talente. Im Tor ist man sehr breit aufgestellt: Gleich sechs Goalies stehen zur Verfügung, eingesetzt wurden bisher Enrico Salvarani und Christopher Kolarz.

Die Situation im Team der Tigers bleibt auf dem Personalsektor angespannt. Nach wie vor werden Konstantin Melnikow, Lucas Flade, Tim Detig und Rodinyo Bijsterbosch fehlen. Ob es für Tatu Vihavainen für einen Einsatz reicht, wird kurzfristig entschieden werden müssen.

