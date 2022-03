Bayreuth Tigers sichern die Kontingentposition ab

Bayreuth. (PM Tigers) Vom tschechischen Zweitligavertreter AZ Heimstaden Havirov wechselt mit sofortiger Wirkung Jan Hudecek nach Bayreuth. Der in Ostrau geborene und jetzt 27...

Bayreuth. (PM Tigers) Vom tschechischen Zweitligavertreter AZ Heimstaden Havirov wechselt mit sofortiger Wirkung Jan Hudecek nach Bayreuth.

Der in Ostrau geborene und jetzt 27 Jahre alte Stürmer begann seine Juniorenzeit in seiner Heimatstadt beim HC Vitkovice, bevor er für ein Jahr nach Nordamerika ging, dort für die in Texas beheimateten Lone Star Brahamas, die am Spielbetrieb einer der stärksten Nachwuchsligen, der NAHL, teilnehmen, aufs Eis ging und anschließend für eine Spielzeit für die RB Hockey Juniors nach Salzburg wechselte. Zudem durchlief Hudecek sämtliche U-Nationalteams der tschechischen Republik.

In der Folge lief der 1,77 Meter große und 81 Kilo schwere Angreifer, der sich auf der Centerposition am wohlsten fühlt, meist in der zweiten Liga seines Heimatlandes auf und bestritt außerdem gut 50 Partien in der tschechischen Extraliga.

„Wir wollen im Hinblick auf die in Kürze startenden Playdwons für alle Eventualitäten gerüstet sein und haben uns demnach entschieden, mit Jan einen weiteren Stürmer zu verpflichten. Einerseits um ggf. auf Ausfälle eines Kontingentspielers zu reagieren, aber so halten wir uns auch weitere Variationsmöglichkeiten offen“, erklärt Geschäftsführer Matthias Wendel die Verpflichtung des Angreifers, dessen Vertrag bis zur Beendigung der aktuellen Saison Gültigkeit besitzt.

Da zwischenzeitlich alle Regularien abgeschlossen sind, besteht die Möglichkeit, dass Jan bereits heute seinen ersten Einsatz für die Tigers absolvieren kann.

-av-