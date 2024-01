Bayreuth Tigers mit sechstem Sieg in Folge â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Nach einem Treffer in der zweiten Minute für die Gastgeber, der wegen Abseits jedoch nicht gegeben wurde, übernahmen die Tigers die...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach einem Treffer in der zweiten Minute für die Gastgeber, der wegen Abseits jedoch nicht gegeben wurde, übernahmen die Tigers die Initiative und das Spiel in der Eiswelt Stuttgart.

Am Schussverhältnis von 23:6 zu Gunsten der Oberfranken lässt sich gut ablesen, in welche Richtung das Match in den ersten 20 Minuten lief. Trotz einiger guten Möglichkeiten, die Schaefer, zwei Mal Schubert, Reinig, Elo oder N. Schindler erarbeiteten, sollte kein Erfolg auf der Anzeigentafel ersichtlich werden. Stuttgart bis dato scheinbar etwas überfordert und nur mit einigen Entlastungsangriffen, wovon der letzte – kurz vor der ersten Pause – fast erfolgreich abgeschlossen werden konnte, als Herm knapp verpasste.

Im Mittelabschnitt nahm die bis zu diesem Zeitpunkt gezeigte Überlegenheit der Tigers etwas ab und die Gastgeber besser im Spiel. Sofort nach Wiederanpfiff war es Pistilli, der Kristian zum Zupacken zwang und kurz darauf, in Überzahl, verhinderte der Bayreuther Torsteher bei zwei guten Abschlüssen einen Treffer der Stuttgarter. Dieser fiel auf der anderen Seite, als Stach einen Aufbau der Rebels in deren Drittel unterband, Hult fand, der im Doppelpass mit Elo agierte und am

Ende zur Führung abschließen konnte. Als der Torschütze kurz darauf auf die Strafbank wanderte und Tölzer ebenfalls aussetzen musste, musste man sich kurzfristig mit drei Feldspielern zur Wehr setzen. Weitere Treffer sollten jedoch nicht mehr fallen, auch wenn auf Seiten der Tigers Stach noch die Latte anvisiert hatte und für die Rebels Herm ebenfalls nur Metall erklingen ließ.

Zum Schlussabschnitt ging man die Offensivbemühungen im Lager der Tigers konzentriert an und kam durch Stach und Hult schnell zu guten Möglichkeiten. Unterbrochen von einem Unterzahlspiel, als Zernikel zwei Minuten gezogen hatte und bei welchen man sich gegen einen Treffer der Stuttgarter stemmte, blieb man das spielbestimmende Team. Vor allem auch, nachdem einige Strafen in Folge ausgesprochen wurde und man mit vier gegen drei Feldspieler agierte und hier durch Elo, der aus halblinker Position abgezogen hatte, zum 0:2 in Überzahl kam. Keine Minute später – beide Teams agierten mit jeweils einem Akteur mehr – war es Robin Drothen, der im Nachsetzen den Doppelpack schnürte. Anschließend spielte man den Vorsprung routiniert zu Ende und ließ nichts mehr zu, auch weil Kristian nochmals stark gegen einen Angreifer der Rebels reagierte und sich damit den verdienten, ersten Shutout der Saison sicherte.

Die Tigers sind am Sonntag wieder im Einsatz, wenn man um 18:00 Uhr im Tigerkäfig auf den EV Lindau trifft.

-av-

Stuttgart Rebels vs. Bayreuth Tigers 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Stuttgart: Gähr, Knecht – Ettwein, Fink, Kirchhoff (8), Hempel (2), Rudolph, Willer, Riedl – Pistilli (2), Walter (2), Herm, Wiencek, Vostarek, Traub, Samusev, Redler, Bongers, Scheibach, Pepin, Wittor

Bayreuth: Kristian, Schulte – Tölzer (2), Reinig, Schmidt, S. Schindler, Zernikel (2), Nuss (6) – Schubert, Schaefer, Ledlin (2), Elu, Hult (2), Stach, Bergbauer, N. Schindler, R. Drothen, Fabian, M. Drothen, Schwarz

Schiedsrichter: Anselm, Gossmann – Krumpholz, Kerbel

Zuschauer: 664

Strafen: Stuttgart: 14 Bayreuth: 14 PP: Stuttgart: 0/4 Bayreuth: 2/6

Torfolge: 0:1 (29.) Hult (Stach, Elo), 0:2 (48) Elo (Stach, Schmidt) PP1, 0:3 (49.) R. Drothen (Schaefer, Reinig) PP1