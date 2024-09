Bayreuth Tigers kassieren im ersten Test bei den klassenhÃ¶heren Blue Devils eine deftige Packung

Bayreuth. (PM Tigers) Der erste Test des neu formierten Bayreuther Eishockeyteams führte die Cracks von Head-Coach Larry Suarez in die Oberpfalz. Ohne die derzeit...

Bayreuth. (PM Tigers) Der erste Test des neu formierten Bayreuther Eishockeyteams führte die Cracks von Head-Coach Larry Suarez in die Oberpfalz.

Ohne die derzeit nicht einsatzfähigen Becker und Vihavainen sowie Melnikow und Bijsterbosch trat man beim DEL2-Neuling zum ersten Spiel überhaupt für die onesto Tigers an.

Neben der am Ende deutlichen Niederlage, welche man bei einem Testspiel nicht überbewerten wird, schmerzte viel mehr, dass Verteidiger Lucas Flade noch während des ersten Drittels mit eine Handverletzung das Spiel abbrechen musste.

Weiden mit leichtem Spiel

Wenige Sekunden nach Spielbeginn setzte Brown einen Check hinter dem Tor gegen einen Blue Devil, welcher eine fünfminütige Strafe für den Bayreuther nach sich zog. Dies nutzte man im Lager der Einheimischen schnell aus und zog mit zwei Treffern im Powerplay, die Bruch und kurz darauf Gläser mit einer Direktabnahme im hohen Slot erzielen konnten, geschickt aus. In der Folge, als beide Teams mit vier Feldspielern auf der Eisfläche agierten, „klaute“ Samanski die Scheibe in der defensiven Zone der Tigers, ließ Andryukhov keine Chance und netzte zum dritten Mal für seine Farben ein. Es sollte bis zur achten Spielminute dauern, bis Detig für die Wagnerstädter erstmals eine gefährliche Situation kreieren konnte, diese aber mit Pech im Abschluss nicht unterbringen konnte. Ab diesem Zeitpunkt spielten die in gelben Jerseys angetretenen onesto Tigers mit und konnten mehrfach in der Offensive Akzente setzen. Ein Erfolg dieser Bemühungen stellte sich kurz vor den Pausenpfiff ein, als Heyer eine Chance aus sehr kurzer Distanz im Netz des von Noack gehüteten Tores unterbringen konnte.

Dreierpack für die Devils

Insgesamt sechs Mal bemühte man den Mann am Scoreboard, um einen Treffer der Gastgeber anzeigen zu lassen im Mittelabschnitt. Dabei waren Torerfolge mit etwas Glück, als das 4:1 von der Kufe Andyukhovs ins Tor sprang, dabei oder erneut ein Treffer im Powerplay. Bitter für die Tigers wurde es aber richtig, als man schon fast in der Kabine zur zweiten Drittelpause war. Innerhalb von nur 22 Sekunden klingelte es in der 40. Spielminute drei Mal im Kasten der Tigers. Vantuch, Elsner und Voit schraubten hier das Ergebnis in fast zweistellige Sphären.

Luft ist raus

Dass man als Team, welches mit hohem Vorsprung in den Schlussabschnitt geht, nicht mehr „viel tun“ muss, merkte man der Partie in den letzten 20 Minuten deutlich an. Auch Weiden ging es so, die im Verwaltungsmodus unterwegs waren und bei einigen Aktionen, welche die Jungs der Tigers starteten, auch ein wenig das Glück des Tüchtigen hatten – ihrerseits aber ihre sich ihnen bietenden Chancen auch im letzten Drittel eiskalt ausnutzen. Am Ende – nach drei weiteren Treffen – stand das Ergebnis sehr deutlich auf den Videowürfel der Arena.

Für die onesto Tigers wird es darum gehen, schnell wieder in den Trainings-Rhythmus zu kommen, die Partie bzw. das Ergebnis abzuhaken und sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren.

Am kommenden Freitag folgt der erste Auftritt im heimischen Tigerkäfig, wenn dann ab 19:00 Uhr die Red Bull Hockey Juniors in Bayreuth gastieren.

-av-

Blue Devils Weiden vs. onesto Tigers 12:1 (3:1, 6:0, 3:0)

Blue Devils: Noack, Wölfl – Larsen, Kolb (2), Muck, Bocac, Müller (2), Länger, Serikow – Samanski, Filin, Elsner, Gläser, Rubes, Vantuch (2), Bruch (2), Voit, Pul, Vogt, Hessler, Schwarz

onesto Tigers: Andryukhov, Spiewok– Menner, Heyer, Reiner, Schuster, Spacek, Flade – Seto (2), Piskor, Brown (5), Verelst (6), Detig, Junemann, Bergbauer, Hammerbauer, Israel (2), Hinz

Schiedsrichter: Steingroß, Moosberger – Jakub, Ernst

Zuschauer: nicht bekannt

Strafen: Weiden: 8 Bayreuth: 17 PP: Weiden: 5/9 Bayreuth: 0/3

Torfolge: 1:0 (3.) Bruch (Muck, Rubes) PP1, 2:0 (4.) Gläser (Rubes, Muck) PP1, 3:0 (5.), 3:1 (19.) Heyer (Seto), 4:1 (24.) Schwarz (Filin) 5:1 (26.) Elsner (Filin) PP1. 6:1 (37.) Filin, 7:1 (40.) Vantuch (Rubes, Hessler), 8:1 (40.) Elsner (Filin, Hessler), 9:1 (40.) Voit (Pul, Bruch), 10:1 (46.) Bruch (Kolb, Filin) PP2, 11:1 (48.) Gläser (Rubes, Kolb) PP1, 12:1 (59.) Gläser (Rubes, Serikow)