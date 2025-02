Bayreuth Tigers kassieren herbe Niederlage gegen Stuttgart

Bayreuth. (PM Tigers) Zum Spiel gegen die Rebels aus Stuttgart mussten die bereits im letzten Match fehlenden Konstantin Melnikow, sowie Moritz Israel und zusätzlich Tim Detig, sowie Dominik Piskor passen, sodass das Line-up kräftig durcheinandergewirbelt werden musste und sich Leon Schuster in der dritten Sturmreihe wiederfand.

Gut eine Minute war gespielt, als Stuttgart erstmals jubeln durfte. Herm hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und Renk, der in der Mitte mitgelaufen war, mustergültig bedient. Der Verteidiger der Gäste hatte in dieser Situation kein Problem die Führung zu schreiben. Erstmals offensiv traten die Tigers nach 5 Minuten in Erscheinung, als Seto mit einem verdeckten Schuss den Goalie der Stuttgarter in Schwierigkeiten brachte. Eine Unterzahl, die man kurz darauf spielen musste, überstand man schadlos, bevor man selbst mit einem Mann agieren konnte. Ein munteres Scheibenschießen, bei welchen sich die Rebels mehrfach in die Schüsse warfen, war zu beobachten. Als Vostarek dann noch auf die Strafbank geschickt wurde, lief man mit zwei

Feldspielern mehr auf, was man jedoch nicht nutzen konnte, sodass man mit dem knappen Rückstand in die erste Pause ging.

Einen Abschnitt der besonderen Art musste man im Mitteldrittel beobachten, bei welchem die Stuttgarter beinahe durchgehend in der Offensive zu finden waren. Gleich 6 Mal jubelten die Gäste innerhalb dieser 20 Minuten. Als erster Schütze war Fabian Renner, der bei einem Weitschuss die Kelle reinhielt, genannt. Nur 2 Minuten später war es Renke, der übers komplette Feld lief, Pistilli bediente, der auf 0:3 stellte. Eine zwischenzeitliche Möglichkeit durch Verelst verpuffte an der Stockhand von Salmik. Die nächsten beiden Treffer erarbeiteten sich die Gäste jeweils in Überzahl. Geidl und Fabian Renner durften sich über einen Eintrag in ihrer persönlichen Scorerliste freuen. 13 Sekunden später war es Florian Renner, der den Doppelschlag perfekt machte und auf 0:6 stellte, bevor Matutzki kurz vor Ende des Abschnitts den Pausenstand von 0:7 auf die Anzeigentafel schreiben konnte.

Die Bemühung das Ergebnis freundlicher zu gestalten konnte man den Jungs aus Bayreuth im Schlussabschnitt nicht absprechen. Man suchte sein Heil in der Offensive und kreierte einige Möglichkeiten. Allerdings waren es erneut die Gäste, die in der 49. Spielminute jubelten. Kirchhoff suchte und fand Geidl in der gefährlichen Zone vor dem Tor, was den nächsten Treffer für Blau-Gelb mit sich brachte. Einige Augenblicke später wurde Seto für einen Stockschlag mit 5 + Spieldauer belegt. Einen weiteren Erfolg durften die Stuttgarter dann in der 5-minütigen nummerischen Überlegenheit nicht mehr feiern. Brown war es, der in Unterzahl einen Konter fuhr und dabei den einzigen Treffer der Tigers an diesem Abend setzen konnte.

Die onesto Tigers sind am Dienstag wieder im Einsatz, wenn es zu den Heilbronner Falken geht. Bully um Unterland ist um 19:30 Uhr

-av-

onesto Tigers vs. Stuttgart Rebels 1:8 (0:1, 0:6, 1:1)

Bayreuth: Andryukov (2), Spiewok – Menner, Spacek, Becker, Nedved (2), Flade, Reiner – Brown (2), Verelst, Seto (25), Hammerbauer, Vihavainen (2), Bergbauer, Hinz, Junemann, Schuster (2)

Stuttgart: Salmik, Gähr – Kirchhoff, Schusser, Renke, Mantsch, Fink – Geidl, Pistilli, Makuzki (2), Herm, Vostarek (2), Samusev, Florian Renner, Fabian Renner, Fischer

Schiedsrichter: Wohlgemuth, Lajoie – Bösl, Reitz

Zuschauer: 1.003

Strafen: Bayreuth: 35 Stuttgart: 4 PP: Bayreuth: 0/2 Stuttgart: 3/7

Torfolge: 0:1 (2.) Renke (Herm, Vostarek), 0:2 (23.) Fabian Renner (Fink, Makuzki), 0:3 (25.) Pistilli (Renke), 0:4 (31.) Geidl (Pistilli, Schusser) PP1, 0:5 (34.) Fabian Renner (Fink) PP1, 0:6 (35.) Florian Renner (Herm), 0:7 (39.) Matutzki (Renner, Samusev) PP1, 0:8 (49.) Geidl (Kirchhoff, Schusser), 1:8 (51.) Brown SH

