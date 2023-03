Bayreuth Tigers: HeiÃŸe Phase beginnt am Mittwoch

Bayreuth. (PM Tigers) Dass man sich im Lager der Tigers die sogenannte „fünfte Jahreszeit“ etwas anders vorgestellt hat, ist nicht zu verleugnen. Die Playdowns...

Die Playdowns sollten – vor Saisonbeginn mit einem namhaften Kader an den Start gegangen – vermieden werden, was jedoch nicht gelang. Nun beginnt also die „Crunch-Time“, die „fünfte Jahreszeit“, die „Extratime“ der laufenden Saison mit der „Best-of-Seven-Serie“, die gegen die Eispiraten aus Crimmitschau angegangen wird. Vier Siege in den bevorstehenden Duellen bedeuten hier den Klassenerhalt.

Unser Gegner aus Sachsen beendete die aktuelle Hauptrunde auf dem 11. Tabellenplatz, welchen in der vorangegangenen Saison die Tigers eingenommen hatten, und verpasste mit einem Punkt Rückstand auf Regensburg nur knapp die Pre-Playoffs. Im Jahr zuvor bestritt man als Siebter noch die Pre-Playoffs, die jedoch glatt gegen Ravensburg verloren gingen. Erstmals seit der Saison 2016/2017 – die erste DEL2-Saison der Oberfranken – müssen die Eispiraten wieder in die Playdowns.

Wie auch in Bayreuth, jedoch wesentlich später während der Saison korrigierte man auf der Trainer-Position: Marian Bazany musste im Februar seinen Hut nehmen. Für den ehemaligen, in Bratislava geborenen DEL-Verteidiger übernahm der bis dahin als Assistenzcoach agierende Jussi Tuores das Kommando. Mit vier Siegen bei zwei Niederlagen weist der Finne eine positive Bilanz seines bisherigen Wirkens als verantwortlicher Coach aus.

Maximal sieben Termine sind für diese erste Runde angesetzt, die einem der Teams – welches die Bayreuth Tigers sein sollen – den Klassenerhalt einbringt. Der Unterlegene dieser Serie geht in die zweite Playdown-Runde und trifft auf den Verlierer der Serie zwischen Heilbronn und Selb.

15.03.2023 Eispiraten Crimmitschau vs. Bayreuth Tigers

17.03.2023 Bayreuth Tigers vs. Eispiraten Crimmitschau

19.03.2023 Eispiraten Crimmitschau vs. Bayreuth Tigers

21.03.2023 Bayreuth Tigers vs. Eispiraten Crimmitschau

24.03.2023 Eispiraten Crimmitschau vs. Bayreuth Tigers (optional)

26.03.2023 Bayreuth Tigers vs. Eispiraten Crimmitschau (optional)

28.03.2023 Eispiraten Crimmitschau vs. Bayreuth Tigers (optional)

