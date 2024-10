Bayreuth Tigers halten es lange spannend â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Weiter ohne die bereits bekannten Verletzten traten die onesto Tigers am Freitagabend gegen die Heilbronner Falken an und mussten schnell eine...

Bayreuth. (PM Tigers) Weiter ohne die bereits bekannten Verletzten traten die onesto Tigers am Freitagabend gegen die Heilbronner Falken an und mussten schnell eine kalte Dusche nehmen.

Jentsch mit langem Schläger brauchte die Scheibe in die Mitte wo Zawatsky diese aufnahm und zur Führung einschoss. Gerade einmal 24 Sekunden war zu diesem Zeitpunkt die Partie alt. Als Verelst zum Zuschauen verdammt wurde, die Strafe beinahe abgelaufen war, nahm Anderson aus der Halbdistanz Maß und legte in Überzahl den zweiten Treffer für die Falken nach. Somit liefen die Tigers nach nur fünf Minuten bereits einem 2-Tore-Vorsprung der Falken nach. Man versuchte sich aus der Umklammerung immer mehr zu befreien, in welcher man sich oftmals befand. Dies gelang nach elf Minuten, als man mit starkem Kombinationsspiel – ausgehend von Seto – das Feld überbrückte, Brown mit einband, der Verelst bediente und dieser den Anschlusstreffer setzte. Genau in den

Jubel der Fans und die Ansage des Stadionsprechers musste man erneut ganz kalt duschen. Anderson stand auf der Gegenseite ziemlich blank, nahm Maß und stellte 27 Sekunden später den alten Abstand wieder her, der dann auch in der Pause Bestand hatte.

Gleich zu Beginn des Mittedrittels musste Israel, der kurz vorher vor dem eigenen Tor aufgeräumt hatte, auf die Strafbank. Zawatsky nutzte dies, lief über die linke Seite ins Drittel und überwand den Bayreuther Goalie zum 1:4. In der Folge rückte Andryukhov weiter in den Mittelpunkt, der ein ums andere Mal retten musste und seine Farben im Spiel hielt. Vor allem auch in Unterzahl erwies sich die Nummer 97 der Tigers als starker Rückhalt, als nacheinander Junemann und Heyer runter mussten. Als die Tigers ihr erstes Überzahlspiel – B. Jiranek musste zuschauen – des Abends aufziehen konnten, gestalteten sie dieses gleich erfolgreich. Seto hatte abgezogen, Verelst den Nachschuss verwertet. Und erneut B. Jiranek war es, der das nächste Powerplay der Tigers ermöglichte und wieder und wieder endete dies mit einem Treffer für Gelb-Schwarz. Seto nahm den Schuss, dieses Mal war es Israel, der goldrichtig stand und einnetzte und damit den Anschlusstreffer erzielte.

Im Schlussabschnitt waren es zunächst die Unterländer, die aufs Scoreboard kamen als der gut aufgelegte Zawatsky alleine im Slot auftauchte und sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließ. Jetzt machten es die Tigers, die nie aufsteckten, nochmal spannend und rannten vehement an. Der Lohn des Engagements war der erneute Anschluss zum 4:5, den Verlest im Powerplay aus spitzem Winkel herstellte. Als Hammerbauer nach 55 Minuten aus dem Gewühl heraus den Ausgleich platzierte, schienen alle Dämme zu brechen im Bayreuther Tigerkäfig. Allerdings gestattet man sich noch in der gleichen Spielminute eine weitere Strafzeit von zwei Minuten – von insgesamt 16 Minuten – welche die Falken sofort ausnutzten. Nur acht Sekunden benötigte Supis, um seine Mannen die erneute Führung zu bescheren. Aufgeben wollte man nicht und so zog man gut eine Minute vor der Sirene Andryukhov für einen sechsten Feldspieler, was allerdings keinen Erfolg mit sich brachte. Im Gegenteil. Ouderkirk ging los und traf ins verwaiste Tor. Den Deckel drauf machte dann Zawatsky, der noch den achten Treffer, kurz vor dem Schlusspfiff, markierte.

Der nächste Auftritt der onesto Tigers findet am Sonntag statt, wenn man um 18:00 Uhr beim EC Peiting zu Gast ist.

-av-

onesto Tigers vs. Heilbronner Falken 5:8 (1:3, 2:1, 2:4)

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Spacek (4), Schuster, Reiner, Becker, Menner, Heyer (2) – Seto (2), Verelst (2), Brown (2), Hammerbauer, Piskor, Israel (2), Bergbauer, Hinz, Junemann (2), Habeck, Larsche

Heilbronn: Berger, Ganz – Pavlu, Supis, Mapes (2), B. Jiranek (4), Krenzlin, Schiller – Zawatsky, Just, Jentsch, Anderson (2), Weyrauch, V. Jiranek (2), Hon, Cabana, Quderkirk, Ludin (2)

Zuschauer: 1.325

Schiedsrichter: Zahrt, Schnabel – Bösl, Lindner

Strafen: Bayreuth: 16 Heilbronn: 10 PP: Bayreuth: 3/5 Heilbronn: 3/7

Torfolge: 0:1 (1.) Zawatsky (Jentsch), 0:2 (5.) Anderson (Zawatsky) PP1, 1:2 (11.) Verelst (Brown, Seto), 1:3 (12.) Anderson (Ouderkirk), 1:4 (23.) Zawatsky (Hon) PP1, 2:4 (35.) Verelst (Piskor, Seto) PP1, 3:4 (36.) Israel (Seto, Verelst) PP1, 3:5 (43.) Zawatsky (Just, Jentsch), 4:5 (47.) Verelst (Brown, Menner) PP1, 5:5 (55.) Hammerbauer (Israel), 5:6 (55.) Supis (Jentsch) PP1, 5:7 (60.) Ouderkirk (Cabana), 5:8 (60.) Zawatsky (Mapes, Jentsch)