Bayreuth Tigers haben fÃ¼nf Testspiele fixiert

Bayreuth. (PM Tigers) Die Bayreuth Tigers werden zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit zu fünf Testspielen antreten.

Dabei werden drei freundschaftliche Vergleiche im heimischen Tigerkäfig ausgetragen – zwei Mal testet das Team in fremden Hallen.

Los geht es mit der Pre-Season am 26.08 daheim gegen Landshut und endet mit einem Vergleich gegen Weiden, ebenfalls im Tigerkäfig. Auf Einladung der Blue Devils spielen die Tigers zur Saisoneröffnung unseres Nachbarn bereits um 15.00 Uhr in der Hans Schröpf Arena in Weiden.

Die Termine im Einzelnen:

Freitag | 26.08.2022 | 20.00 Uhr | Bayreuth Tigers vs. EV Landshut

Freitag | 02.09.2022 |20.00 Uhr | Bayreuth Tigers vs. Höchstadt Alligators

Sonntag | 04.09.2022 | 15.00 Uhr | Blue Devils Weiden vs. Bayreuth Tigers

Freitag | 09.09.2022 | 19.30 Uhr | EV Landshut vs. Bayreuth Tigers

Sonntag | 11.09.2022 | 17.30 Uhr | Bayreuth Tigers vs. Blue Devils Weiden

Wir bitten zu beachten, dass die Uhrzeiten vorläufig geplante Anfangszeiten sind, die sich ggf. noch leicht verändern können. Hierzu bitte unsere Medien im Vorfeld auf die Testspiele beachten.

-av-