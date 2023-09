Bayreuth Tigers haben DEL2-Clubs vor der Brust

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Mit einem Doppelpack gegen ehemalige DEL2-Konkurrenten und vor allem dem ersten Heimspiel gehen die Tigers ins zweite Vorbereitungswochenende auf...

Artikel anhören Artikel anhören

Bayreuth. (PM Tigers) Mit einem Doppelpack gegen ehemalige DEL2-Konkurrenten und vor allem dem ersten Heimspiel gehen die Tigers ins zweite Vorbereitungswochenende auf die in drei Wochen beginnende Saison in der Oberliga Süd.

Zunächst gastiert am Freitag um 19:30 Uhr der EV Landshut im Tigerkäfig, am Sonntag startet die Partie in Dresden um 17 Uhr.

Beide Gegner am Wochenende schließen mit den bevorstehenden Spielen ihre Vorbereitung auf die neue Spielzeit ab, die am 15. September beginnt. Dementsprechend haben beide auch schon einige Vorbereitungsspiele auf dem Buckel.

Landshut bestreitet in Bayreuth das letzte von insgesa mt sieben Testspielen. Neben Duellen gegen die beiden DEL-Teams aus Straubing und Augsburg testete man gegen zwei Teams aus Tschechien und gegen die Black Wings Linz aus Österreich. Zuletzt spielte man zudem gegen die Waterloo Warriors aus den USA. In Sachen Kader nahm man in Landshut einige Änderungen vor und bediente sich gleich dreifach bei den Augsburger Panthern: Die beiden Verteidiger John Rogl und Wade Bergman sowie Angreifer David Stieler zog es von Schwaben nach Niederbayern. Mit Goalie Jonas Langmann, Verteidiger Tobias Echtler und Stürmer Benjamin Zientek holte man weitere Qualität in den neuen Kader.

Auch die Dresdner Eislöwen wollen die Vorbereitung sicher mit einem positiven Erlebnis abschließen – zumal die bisherigen Leistungen und Ergebnisse eher wenig zufriedenstellend waren. Alle der vier bisherigen Spiele gingen verloren, am vergangenen Wochenende gab es ein 0:5 gegen Regensburg und ein 1:2 in bei Oberligist Leipzig. In Sachen Kader ist der Abschied von Jordan Knackstedt wohl die auffälligste Veränderung. Neu dazugekommen sind mit Dani Bindels und Garret Pruden auch zwei Ex-Tigers, dazu kamen Georgiy Saakyan (Bremerhaven) und Vincent Hessler (Ravensburg). Mit Corey Neilson, bekannt aus seiner Zeit in Weißwasser, steht ein neuer Mann an der Bande der Elbstädter, die ansonsten auf sehr viel Konstanz in Sachen Spielerkader.

Für die Tigers geht es darum, nach einer ersten vollen Trainingswoche auf heimischem Eis die nächsten Schritte hin zu einer schlagkräftigen Mannschaft zu gehen. Mit den beiden DEL2-Vertretern trifft man dabei auf sicher fordernde Teams, die ihrerseits kurz vor dem Saisonstart stehen.

„Wir stehen noch am Anfang der Vorbereitung und haben noch viel Arbeit vor uns, wofür eben diese Phase auch da ist. Die Jungs haben Lust, sind bereit und arbeiten auch in dieser frühen Phase der Spielzeit sehr gut, um jeden Tag ein Stück besser zu werden. Wir freuen uns, dass es jetzt gegen zwei etablierte DEL2-Clubs geht, um uns zu beweisen und wieder einen Schritt nach vorne machen zu können. Auch jetzt, wo es noch nicht um Punkte geht, hoffen wir auf zahlreiche Unterstützung im Tigerkäfig. Die Fans sind oder müssen zum siebten Mann werden. Wir auf dem Eis werden jedenfalls alles dafür geben, dass es ein spanenden und kurzweiliger Eishockeyabend wird“, freut sich Routinier Steffen Tölzer auf den ersten Auftritt vor eigenem Publikum.

-kno-

4500 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten