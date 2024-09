Bayreuth Tigers gehen erstmals als Sieger vom Eis

Bayreuth. (PM Tigers) Nach zwei Spielen, die man in der bisherigen Vorbereitung an den jeweiligen Gegner geben musste, konnte man am späten Freitagabend erstmals...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach zwei Spielen, die man in der bisherigen Vorbereitung an den jeweiligen Gegner geben musste, konnte man am späten Freitagabend erstmals als Sieger das Eis verlassen. Gegen die Ice Dragons aus Herford musst man, neben Lucas Flade auch, auf Chris Seto verzichten. Dafür schlüpfte Tatu Vihavainen ins Trikot der onesto Tigers und gab seine Premiere für die Oberfranken. Man sah insgesamt ein flottes Spiel beider Teams, die sich auch zu Beginn nicht lange mit Abtasten aufhielten, sondern sehr schnell ihre offensiven Bemühungen zeigten, dementsprechend Gelegenheiten kreierten, die bis zur Hälfte der Partie allerdings ohne Erfolg blieben. Erst dann – nachdem die Gäste vier Minuten Unterzahl, durch zwei aufeinanderfolgende Strafzeiten, überstanden hatten – war der erste Eintrag auf dem Scoreboard sichtbar. Schuster hatte von der blauen Linie die Scheibe Richtung Tor gebracht, wo Brown die entscheidende Richtungsänderung mitgab, welche gleichbedeutend mit der Führung für die Wagnerstädter einherging. Gut eine Minute später war es Hammerbauer, der sich durchsetzen konnte und Urbisch über die lange Ecke überwinden konnte und damit zum 0:2 traf. Nun war das Momentum, nachdem sich beide Teams insgesamt auf Augenhöhe begegneten, deutlich auf Seiten der onesto Tigers. Nachdem man aus der zweiten Pause zurück war und Vihavainen drittelübergreifend noch auf der Strafbank saß, nutzte man einen schnellen Konter, den Brown per Shorthander zum 0:3 verwandeln konnte. Die aufkommende Hoffnung der Gastgeber auf eine Wende der Partie, nachdem diese durch Schultz kurz darauf zum ersten Torerfolg gekommen waren, erfüllte sich nicht. Spacek setzte mit dem 1:4, welches durch Israel mustergültig vorbereitet worden war, den Schlusspunkt beim Torreigen an diesem Abend. Bereits am Sonntag stehen sich beide Mannschaften wieder gegenüber. Bully im Bayreuther Tigerkäfig gegen die Ice Dragons wird dann um 18:00 Uhr sein. Bereits um 13.00 Uhr trifft der EHC Bayreuth auf die Schönheider Wölfe. Für beide Partien gilt: Einmal Eintritt zahlen (vergünstigte Vorbereitungstarife), zwei Mal Eishockey-Action im Tigerkäfig.

-av- Herforder Ice Dragons vs. onesto Tigers 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Herford: Urbisch, Dick – Schaaf, Walch, Humberstone, Walters, König, Garten – Seidel, T. Sticha (2), Wegner, Lessard Aydin, Berezovs, Schultz (2), Hildebrand, Köhler, D. Sticha (2)

Bayreuth: Andryukhov, Spiewok – Schuster, Spacek, Reiner, Heyer (2), Becker (2), Menner (2) – Vihavainen (2), Verelst, Brown, Detig (2), Piskor, Melnikow, Junemann, Hammerbauer (2), Israel (2), Bijsterbosch (2), Hinz, Bergbauer, Larsche

Zuschauer: 584

Schiedsrichter: Finkel, Meißner – Licau, Waschkies

Strafen: Herford: 8 Bayreuth: 16 PP: Herford: 0/7 Bayreuth: 0/2

Torfolge: 0:1 (32.) Brown (Schuster), 0:2 (33.) Hammerbauer (Israel, Junemann), 0:3 (41.) Brown SH, 1:3 (43.) Schultz (Berezovs, Walters) 1:4 (49.) Spacek (Israel, Detig)

