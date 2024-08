Bayreuth Tigers freuen sich Ã¼ber einen weiteren RÃ¼ckkehrer

Bayreuth. (PM Tigers) Zu guter Letzt noch ein Rückkehrer für die Tigers! Obwohl die Planungen auf dem Spielersektor abgeschlossen schienen, gibt es hier noch...

Obwohl die Planungen auf dem Spielersektor abgeschlossen schienen, gibt es hier noch mal, kurz vor Start in die Saison, Bewegung. Und das mit einem ganz besonderen Akteur, den sich viele Fans in Bayreuth zurückgewünscht haben. Jetzt ist es also soweit. Lars Bergbauers Heimat bleibt der Tigerkäfig! Der vor der letzten Saison aus der Schweizer U20-Elit nach Oberfranken gewechselte, inzwischen 21-jährige Stürmer geht ab sofort wieder für Gelb-Schwarz auf Torejagd! Der 1,80 Meter große Zwei-Wege-Stürmer, der in der Schweiz sein letztes Team aus Davos als Kapitän aufs Eis geführt hat, und zuletzt erstmals für Bayreuth im Seniorenbereich aufgelaufen war, freut sich auf seinen Verbleib in Oberfranken: „Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat mit den onesto Tigers und ich weiter vor den Fans, die uns in der vergangenen Saison so wahnsinnig stark unterstützt haben, spielen kann,“ blickt Bergbauer freudig auf die nächsten Wochen und Monate voraus.

Und er möchte erneut angreifen, sich weiterentwickeln und dem Team so gut es geht helfen. Sieben Treffer und 12 Vorlagen zu weiteren Torerfolgen konnte der junge Deutsch-Schweizer in der vergangenen Saison auf seinem persönlichem Scoreboard eintragen. „Auch wenn ich mir keine bestimmte Anzahl von Punkten vornehme, möchte ich im besten Fall natürlich ein bisschen was oben draufsetzen. Wichtig ist allerdings, dass wir schnell zusammenfinden und als Team unser Bestes geben. Dann kann es eine coole und erfolgreiche Saison werden.“

Ganz unvorbereitet kommt die „Nummer 18“ – seine Trikotnummer bleibt unverändert – nicht in den Tigerkäfig. Zwei Monate verbrachte der Linksschütze zuletzt in Kanada und hat sich optimal auf die kommende Saison vorbereitet. „Lars ist ein spannender Neuzugang mit Potential. Er wird uns als junger, entschlossener Spieler weiterhelfen. Er ist ein dynamischer und starker Schlittschuhläufer, der seinen Beitrag jeden Abend leisten wird,“ weiß Head-Coach Suarez die Stärken Bergbauers einzuschätzen. Bereits am Montag stößt er zu seinem Team und nimmt die Trainingsarbeit mit den neuen Kollegen auf.