Bayreuth Tigers finalisieren den Kader

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Niklas Gabriel wechselte ein junger, in Landshut ausgebildeter Verteidiger nach Bayreuth.

Der 1,90 Meter große und 82 Kilo schwere Rechtsschütze durchlief den kompletten Nachwuchs seines Heimatvereins und wurde in der vorangegangenen Saison erstmals im DEL2-Team der Niederbayern eingesetzt. Hier kam er zu 22 Partien und lief zudem für drei Partien für Passau in der Oberliga auf. Nun also erfolgt der Schritt nach Bayreuth um die persönliche Entwicklung weiter zu voran zu treiben. Der Vertrag hat Gültigkeit für die nun anstehende Spielzeit, sowie für die kommende Saison.

Zwischen zwei Trainingseinheiten, die Gabriel derzeit in Nürnberg absolviert, konnten wir kurz mit ihm telefonieren.

Medienteam: Niklas, herzlich willkommen bei den Bayreuth Tigers. In deinem bisherigen Eishockeyleben hast du ausschließlich das Trikot deines Heimatvereins getragen. Warum jetzt der Wechsel?

Niklas Gabriel: Das ist schnell erklärt. Ich möchte mich als junger Akteur natürlich weiterentwickeln und sehe in Bayreuth einfach die besseren Möglichkeiten. Ich denke, dass ich hier einfach mehr Eiszeit erhalte und entsprechend spielen kann.

Medienteam: Wenn man so will, absolvierst du nun deine erste komplette Saison im Herrenbereich. Was erwartest du dir bzw. wie gehst an die neuen Aufgaben heran?

Niklas Gabriel: Zunächst möchte ich natürlich sportlich ankommen, mit Eiszeit erspielen und mit dem Team eine gute Saison spielen und die gesteckten Ziele erreichen. Und hoffe auf ein cooles Team und gute Jungs. Das, was ich aber bisher gehört habe, ist vielversprechend. Ich freue mich derzeit einfach bald nach Bayreuth zu kommen und auf den Saisonstart.

Medienteam: Kennst du deinen neuen Trainer schon und kannst uns was zu ihm sagen?

Niklas Gabriel: Mit Petri habe ich bisher nur ein paar Mal telefoniert und einmal haben wir uns auch kurz hier in Nürnberg getroffen. Er auf jeden Fall ein cooler Typ und ein Trainer, der gerne mit jungen Spielern arbeitet und diesen auch vertraut.

Medienteam: Wie sieht deine derzeitige Vorbereitung aus, bevor du in Bayreuth eintriffst?

Niklas Gabriel: Wie bereits erwähnt, bin ich in Nürnberg und habe die Möglichkeit mit den Ice Tigers – auch zusammen mit Jan-Luca – zu trainieren. Das geht praktisch über den kompletten August.

Medienteam: Wie siehst du dich selbst als Eishockeyspieler?

Niklas Gabriel: Ich habe in meinem Alter natürlich noch einiges an Potential um mich weiter zu entwickeln. Ich denke, dass ich im läuferischen Bereich ganz gut bin und einen guten Schuss habe. Wo ich mich in jedem Fall noch verbessern möchte, ist schneller zu spielen um gewisse Situationen besser zu handeln.

Medienteam: Weißt du schon etwas über bzw. kennst du Bayreuth bereits?

Niklas Gabriel: Nein, das steht noch an. Bisher war ich nur zwei Mal kurz in Bayreuth und konnte noch nicht so viel erkunden.

Medienteam: Niklas, vielen Dank. Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg im Trikot der Tigers und freuen uns, die bald in Bayreuth begrüßen zu dürfen.

